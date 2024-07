Drogi, chodniki i odnowiony most. Wszystko za prawie 32 miliony złotych

Niedawno Waldemar Jakson - starosta Powiatu Świdnickiego, Dariusz Kołodziejczyk - wicestarosta oraz Anna Dygulska - członek zarządu powiatu podpisali umowę na realizację 4 inwestycji drogowych:

W miejscowości Wierzchowiska Drugie (gm. Piaski) zostanie zbudowana droga asfaltowa o długości około 2 km wraz z podbudową oraz jednostronnym chodnikiem. Wykonawca, firma STRABAG, wykona również dodatkowe oświetlenie przy przystankach autobusowych i przy przejściach dla pieszych. Koszt całkowity tej drogi wynosi prawie 9 mln zł.

W miejscowości Nowy Krępiec i Jacków (gm. Mełgiew) zakres prac obejmuje modernizację odcinka drogi ul. Kwiatowej (od ul. Krępieckiej do Jackowa)- zostanie nałożona nowa nawierzchnia, obok pojawi się szeroki chodnik, a także zostanie wykonany kanał technologiczny oraz przejścia dla pieszych. Jest to II etap modernizacji odcinka od ul. Kusocińskiego do ul. Lubelskiej w Jackowie. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lubartowie za 11, 4 mln zł.

- Dodatkowo, wykonawca przygotuje 8 miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Jackowie, dzięki czemu będzie można bezpiecznie przywieźć dzieci do szkoły - informuje Jacek Gański z Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Świdniku.

Przebudowę drogi powiatowej w systemie zaprojektuj i wybuduj (od skrzyżowania z DK12 do granicy powiatu w miejscowości Dorohucza w gm. Trawniki) wykona Firma WOD- BUD SP z.o.o - położy nowy asfalt na około dwukilometrowym odcinku drogi, a obok będzie chodnik o długości prawie 1km. Na odcinku drogi znajduje się most, który zostanie odnowiony.

W miejscowości Wygnanowice i Choiny (gm. Rybczewice) nastąpi przebudowa ponad czterokilometrowego fragmentu drogi (zostanie ona poszerzona do 5m) i utwierdzenie pobocza. W przetargu wygrało przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe STAN- LUB spółka cywilna Lubomir Bujała, Stanisław Maliborski. Koszt prac drogowych wynosi blisko 4,7 mln zł.

- Rozpoczęcie prac na drogach nr 2107L (Wierzchowiska Drugie) i nr 2104L (Nowy Krępiec i Jacków) można spodziewać się jeszcze w te wakacje - mówi Magdalena Uniłowska, naczelnik wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Świdniku.

Inwestycje w 3 gminach: Piaski, Mełgiew oraz Trawniki zostaną zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zakończenie tych prac ma nastąpić nie później niż do 31 października 2025 roku. Natomiast przebudowa drogi w gminie Rybczewice to oddzielny projekt, który zostanie sfinansowany ze środków subwencji ogólnej, z Ministerstwa Infrastruktury. Termin zakończenia przebudowy to 30 listopada br. Na wszystkie remonty drogowe przeznaczono blisko 32 mln zł.