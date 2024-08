Dobro wraca. Trwa akcja "Podaruj dzieciom radosny początek roku szkolnego”

W ramach inicjatywy, w placówkach pocztowych w Świdniku oraz wybranych oddziałach w Lublinie, np. na Placu Litewskim, można zakupić lub przekazać przybory szkolne, które trafią do dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

- Klienci poczty korzystając z usług poczty, jednocześnie mogą zakupić albo sami przynieść do specjalnie oznakowanych pojemników przybory szkolne np. plecaki, mazaki, kredki, długopisy i inne, wszystko to, co może się przydać dzieciom na rozpoczęcie roku- mówi Katarzyna Radek z Komitetu Pomocy SOS w Świdniku.

Przez ostatnie cztery lata akcji "Podaruj dzieciom radosny początek roku szkolnego" na Lubelszczyźnie wsparcie trafiło do różnych placówek, w tym do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego im. Antoniego Gębali w Lublinie oraz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. W tym roku pomoc zostanie przekazana m.in. wychowankom Rodzinnego Domu Dziecka im. Św. Dominika w Lublinie.

Akcja ruszyła 1 sierpnia i potrwa do 13 września. Przewidziano dwie transze: pierwsza część zebranych materiałów zostanie przekazana pod koniec sierpnia, aby trafiły do potrzebujących uczniów na pierwsze dni szkoły. Druga tura zbiórki potrwa do 13 września, kiedy to przekazana zostanie reszta zebranych przyborów.