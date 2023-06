Kwietny dywan u św. Kingi

- Postanowiłyśmy spróbować stworzyć dywan z kwiatów, nie było to takie proste, bo nie miałyśmy pewności czy w tym roku zakwitnie ich wystarczająca ilość. Poprosiłyśmy parafian, o cięte kwiaty z ich ogrodów. Najbardziej preferowanymi kolorami były fioletowy, biały, czerwony, żółty i zielony. Wśród nich są piwonie, akacje, irysy, nenufary, paprocie, róże i wiele innych. – mówi Agnieszka Durakiewicz, prezes stowarzyszenia. I dodaje: - By taki dywan mógł powstać kwiaty były moczone w wodzie i na mokro układane. Pierwszym etapem układania było wysypanie ziemią konturów dywanu. Potem układaliśmy kolejne warstwy płatków kwiatów. Na noc przykryłyśmy dywan flizeliną, która była namaczana co godzinę przez całą noc. I tak powstał pierwszy kwiecisty dywan w Św. Kindze.

Kwietny kobierzec miał 8 metrów długości i 2 metry szerokości. Tworzyło go 15 osób.

KN