Lubelskie. Bezrobocie spada, potrzeby pracodawców rosną

Oferta skierowana była dla osób bezrobotnych, planujących zmianę dotychczasowej pracy, chcący wzbogacić wiedzę zawodową, jak również dla uczniów kończących szkoły.

Pracodawcy poszukują pracownika dlatego Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku wyszedł naprzeciw ich potrzebom i zorganizował targi.– Mamy rynek pracownika, który często zmienia pracę, szuka jej – zauważa Włodzimierz Radek dyrektor placówki i dodaje: – Bezrobocie w Świdniku spada. W chwili obecnej zarejestrowanych jest ponad 1800 bezrobotnych, a to o 200 mniej niż w roku ubiegłym.

Na targach chętnych do pracy poszukiwało ponad 50 firm, w tym m.in. urzędy.

– ZUS poszukuje pracowników do pracy administracyjnej z przepisami, emeryturami i rentami, jak również do obsługi klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pożądaną cecha takiego pracownika jest chęć pracy z systemami informatycznymi, dokumentacją, a przede wszystkim chęć nauki i rozwoju. Takim pracownikom ZUS oferuje stałe zatrudnienie na umowę o pracę – mówi Agnieszka Wojciechowska z lubelskiego oddziału ZUS.

Ofertę miała także policja.

– Do naszej formacji może wstąpić każdy, kto posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, obywatelstwo polskie, nieskazitelną opinię, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu, korzysta w pełni z praw publicznych, jest zdolny pod względem fizycznym i psychicznym do służby w formacjach uzbrojonych oraz ma uregulowany stosunek do służby wojskowej – mówi st. aspirant Elwira Domaradzka.