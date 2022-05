Lubelskie. Przyszedł i powiedział „Ramzes”. Dla seniora skończyło się to fatalnie

To nieszczęście przydarzyło się mężczyźnie we wtorek. 77-latek odebrał telefon od fałszywego policjanta z informacją, że prowadzona mająca na celu wykrycie grupy oszustów. Rozmówca zaproponował seniorowi, by wziął udział w prowokacji. W tym celu, by uwiarygodnić opowiadaną historię, rozmówca rzekomo przełączył seniora na numer alarmowy policji.

77-latek uwierzył i zgodził się na udział w akcji.

– Do tego celu miały posłużyć jego pieniądze, które miały być zwrócone po skutecznie przeprowadzonej akcji. A umówionym hasłem do przekazania 30 tysięcy złotych miało być słowo „Ramzes”. Jak się później okazało, nie było żadnej policyjnej akcji, a cała ta „prowokacja” była dziełem oszustów – opisuje sytuację policja.

Mężczyzna stracił 30 tys. złotych.

– W podobny sposób oszuści próbowali oszukać jeszcze dwóje innych mieszkańców Świdnika. Dzięki rozwadze i opanowaniu, zarówno 76-latka i 84-letni świdniczanin zorientowali się, że osoby podające się za policjanta, nie mają nic wspólnego z prawdziwą Policją, a podawane im informacje są zmyślone. O próbach oszustwa poinformowali świdnickich funkcjonariuszy – dodają mundurowi.