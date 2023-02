Ma być nowy skatepark. Duży i pod dachem!

Wysoko i pod dachem

– Już bardzo długo czekamy na nowy skatepark, w Świdniku jest dużo osób jeżdżących na wysokim poziomie, które chcą ulepszać swoje umiejętności. Jeździmy do Warszawy i Lublina, gdzie są duże rampy ale własne miejsce bardzo jest potrzebne – mówi Oskar Karaś, uczeń świdnickiego technikum, który świetnie zna skatepark koło kina Lot i środowisko młodych ludzi jeżdżących tu na hulajnogach i rowerach.

– Rusałka w Lublinie to coś bardzo dobrego, taki skatepak by mógł być w Świdniku. Bardzo nam zależy, żeby u nas powstały duże, wysokie rampy, bo na nich można wysoko skakać i robić triki. Miejsca na nie wystarczy, zwłaszcza, że gdyby zlikwidować sporadycznie używany park trialowy nie będzie ciasno – dodaje Oskar, który od siedmiu lat jeździ na hulajnodze.

Z założenia miasto chce bazować na powierzchni istniejącego skateparku, jednak zauważa, że w razie potrzeb teren pozwala na wprowadzenie niewielkich modyfikacji w zagospodarowaniu. Dokładny zakres będzie znany na dalszym etapie prac projektowych.

Młodzi ludzie oprócz betonowych albo jeszcze lepiej drewnianych dużych ramp, które by były bezpieczniejsze dla upadających, nie chcą zbyt wielu urządzeń. Zwłaszcza, że ich zdaniem nie będą zbyt często wykorzystywane. Mają nadzieję, że dzięki temu w budżecie inwestycji znajdzie się miejsce na lekkie zadaszenie.

– To by było świetne rozwiązanie. W Polsce może ze dwa skateparki mają ochronę przed deszczem i pozwalają na jazdę w niepogodę. Gdyby w Świdniku była jakaś płachta zbierająca wodę więcej osób by do nas przyjeżdżało z innych miast. Już teraz są z Lublina, Chełma czy Mełgwi – tłumaczy nastolatek, który określa aktualny stan skateparku jako zły.

Adepci i zaawansowani

Obiekt używany przez młodych mieszkańców ma tak długą historię, że korzystali z niego ich rodzice.

– Miejsce super, ale może wydzielić z boku strefę z łatwiejszymi rampami, bo maluszki też chcą próbować swoich sił, a często niestety przeszkadzają tym bardziej zaawansowanym. Lepiej jeżdżący muszą uważać, denerwują się. Młodszych na rowerkach i hulajnogach aż ciągnie do skateparku. Teraz już mam większe dzieci ale jak były małe trudno mi było upilnować, ciągle chciały tam spędzać czas – mówi Katarzyna Kaproń, mieszkanka Świdnika, jedna z osób, które proponują stworzenie dwóch przestrzeni.

Zaawansowani użytkownicy też uważają, że to dobry pomysł z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich.

Mieszkańcy mają nadzieję, że ani grusza ani inne drzewa nie zniknął w czasie remontu skateparku. Burmistrz zapewnił, że nie.

Miasto jeszcze w tym roku zamierza przeprowadzić postępowanie w zakresie wyboru wykonawcy na dokumentację projektową. Zadaniem projektanta będzie dokonanie wszelkich uzgodnień z gestorami sieci, przygotowanie projektów branżowych i wykonawczych oraz uzyskanie stosowanych pozwoleń na realizację inwestycji.

– Po odebraniu kompletnej dokumentacji projektowej będziemy mieli możliwość wnioskowania do instytucji zewnętrznych o wsparcie finansowe – zapowiadają władze Świdnika.