Nowy ekomural w Trawnikach

We wtorek odbyło się jego oficjalne odsłonięcie. By wydarzenie społeczności szkolnej było prawdziwie doniosłe, podczas akademii odbyło się ślubowanie klas pierwszych połączone z występami artystycznymi najmłodszych.

- Mural powstał dzięki Lokalnej Grupie Dolina Giełczwi i to ona sfinansowała nam to przedsięwzięcie. Pomysł na powstanie muralu wyszedł z inicjatywy społeczności szkolnej. W naszej placówce mamy wiele elementów związanych z nasza patronką np. jej kącik. Pani Skłodowska powiedziała kiedyś mądre zdanie "Niczego w życiu nie należy się bać, należy to zrozumieć". Pragnę, aby nasi uczniowie i absolwenci niczego w życiu się nie bali, rozwiązywali wszystkie problemy, które napotykają w swoim życiu, ale także docenili wartość nauki- mówił Tomasz Burak, dyrektor placówki.

-Mural jest antysmogowy, został wykonany farbami fotokatalitycznymi. Pochłaniają szkodliwe związki z powietrza i je oczyszczają - mówiła Agnieszka Rudawska, Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi. W każdej gminie chcieliśmy zrobić coś co upiększy przestrzeń. Takie było jego główne zadanie. To, że jest proekologiczne to dodatkowy atut- dodała Rudawska.

Wykonawcą malowidła był Dawid Celek.