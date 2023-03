Port Lotniczy Lublin szykuje się do letnich lotów

W czwartek z lubelskiego portu odleci ostatni samolot linii Wizz Air do Eindhoven. Węgierski przewoźnik pod koniec ubiegłego roku potwierdził, że od sezonu letniego zrezygnuje z obsługi cieszących się dużym zainteresowaniem lotów do holenderskiego miasta. Jako powód podano względy ekonomiczne. Podobna decyzja zapadła w kwestii równie popularnych rejsów do Oslo, choć w tym przypadku połączenia zostały zawieszone już w styczniu.

Jeszcze w tym tygodniu zainaugurowana zostanie natomiast nowa trasa z lotniska Lublin. 26 marca Ryanair wykona pierwszy lot do Mediolanu Bergamo, a do północnych Włoch będzie latał trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, piątki i niedziele.

Warto przypomnieć, że tuż przed irlandzką linią uruchomienie połączeń w tym samym kierunku zapowiedziała włoska Aeroitalia. Ostatecznie stawiający pierwsze kroki w branży lotniczej przewoźnik zrezygnował z tych planów, nie podając konkretnych powodów.

Do rozkładów lubelskiego portu niebawem wrócą połączenia do Warszawy. Najkrótsza trasa w siatce Polskich Linii Lotniczych LOT ma zostać uruchomiona ponownie 28 kwietnia. Będzie jednak obsługiwana rzadziej, niż dotychczas. W ubiegłym roku loty były wykonywane sześć razy w tygodniu (z wyjątkiem niedziel). Teraz w planie są cztery rotacje tygodniowo: w poniedziałki, środy, piątki i niedziele.

Na lotnisku liczą, że uda się w tej kwestii dojść do porozumienia z narodowym przewoźnikiem. Jak przekazuje rzecznik portu Piotr Jankowski, trwają rozmowy w sprawie zwiększenia liczby lotów do stolicy. Podobne stanowisko przedstawia LOT.

- Jesteśmy obecnie w trakcie negocjowania warunków z Portem Lotniczym Lubin odnośnie połączenia na trasie Lubin-Warszawa. Będziemy na bieżąco informować o wszelkich zmianach i liczbie rotacji, gdy tylko zapadną decyzje w ww. sprawie – czytamy w komunikacie biura prasowego państwowej spółki.

W sezonie letnim oprócz nowego połączenia do Mediolanu, w rozkładach Ryanair pozostaną rejsy do Gdańska, Dublina i Londynu Luton. W tym ostatnim kierunku będzie latał także Wizz Air i na razie będzie to jedyna trasa węgierskiego przewoźnika z Lublina. W czerwcu uruchomi on sezonowe loty do chorwackiego Splitu i bułgarskiego Burgas. Ponadto na wakacyjny wypoczynek z lubelskiego lotniska będzie można polecieć także do tureckiej Antalyi, na grecką wyspę Rodos i po raz pierwszy do Monastyru w Tunezji. Rejsy w tych kierunkach będą dostępne jedynie w ofertach biur podróży.

Przed wakacjami port szykuje rozbudowę parkingu przy hali odlotów. Przybędzie tu blisko 90 miejsc postojowych. W przyszłym tygodniu ma zostać ogłoszony przetarg w tej sprawie. – Realizację planujemy od końca kwietnia, a oddanie do użytkowania w czerwcu, kiedy rozpocznie się sezon wakacyjny – zapowiada Piotr Jankowski.

W styczniu i lutym tego roku w Porcie Lotniczym Lublin obsłużono 47 tys. pasażerów, co oznacza ponad 150-procentowy wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Władze spółki liczą, że rok 2023 uda się zamknąć liczbą co najmniej 400 tys. odprawionych podróżnych.