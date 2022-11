Poszedł po samochód na parking, dostał ataku padaczki. W szpitalu usłyszał straszną diagnozę

Łukasz Wrona wracał w czerwcu z żoną i 12-letnim synem z urlopu w Krakowie. Poszedł po samochód na parking. Miał do przejścia kilkaset metrów. Nie doszedł. Miał atak padaczki. Przechodnie wezwali pomoc. W szpitalu niemal błyskawicznie okazało się, że to guz mózgu. Został wycięty w całości. Rodzina myślała, że najgorsze już za nimi. Dopiero potem okazało się, że to najbardziej złośliwy guz mózgu w najbardziej zaawansowanym stadium: glejak wielopostaciowy IV stopnia.

Bliscy zaczęli szukać pomocy, bo – jak mówią – w Polsce ogranicza się ona do radio- i chemioterapii „która mocno obciąża organizm, ale w tym rodzaju nowotworu jest mało skuteczna”. Nadzieję znaleźli w Niemczech, gdzie 42-latek został zakwalifikowany do immunoterapii celowanej, która jest leczeniem eksperymentalnym.

– Terapia immunologiczna pobudza i wzmacnia odpowiedź układu odpornościowego, który precyzyjnie nakierowuje czynniki terapeutyczne w miejsca zmienione chorobowo. Zdaniem ekspertów, dzięki immunoterapii współczesna onkologia zyskała nowy oręż w walce z rakiem. Metoda ta jest innowacyjna, nowoczesna, dająca nadzieję, ale też bardzo kosztowna. Dla pacjentów z Polski całkowicie nierefundowana – słyszymy od najbliższych mężczyzny.

Na leczenie potrzeba około miliona złotych. Zbiórka „Pilne! Walka o życie, walka o wszystko! Ratujemy Łukasza!” prowadzona jest na portalu Siepomaga.pl.

Z pomocą ruszają też szkoły, w których pan Łukasz wcześniej pracował. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kozicach Dolnych już w najbliższą sobotę organizują V Charytatywny Turniej Piłki Nożnej w formule futsalu.

Turniej zostanie rozegrany w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Świdniku (start o godz. 10). Udział w rozgrywkach zapowiedzieli m.in. Pokolenie J.P. II, Creatio, GLKS Rybczewice, KS Kolonia Struża, Volta Team, Neo.Net, Zamkowo Lublin oraz LSO.

Podczas turnieju zorganizowany będzie kiermasz świątecznych prac wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozicach Dolnych. Wszystko żeby pomóc.