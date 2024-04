Daria Zawiałow gwiazdą lotniczej imprezy w Świdniku

IV edycja Świdnik Air Festival odbędzie się 15 i 16 czerwca terenach lotniska w Świdniku. Tegoroczna edycja festiwalu połączona będzie z obchodami 70-lecia istnienia miasta. Organizatorzy dla uczestników przygotowali wiele atrakcji, m.in.:

Akrobacje lotnicze w wykonaniu najlepszych na świecie pilotów

Pokazy nocne

Historyczne statki powietrzne

Wystawy naziemne dot. lotnictwa

Animacje dla najmłodszych

Koncerty

Właśnie poznaliśmy pierwszą z gwiazd, która wystąpi podczas tegorocznego Świdnik Air Festival. W niedzielę (16 czerwca) koncert zagra znana artystka młodego pokolenia – Daria Zawiałow.

– Sprzedaż biletów na wydarzenie rozpocznie się już w maju. Więcej informacji i program imprezy podamy wkrótce – informują organizatorzy budując napięcie.

Daria Zawiałow to młoda wokalistka, której utwory doczekały się ponad 500 milionów odtworzeń na platformie Spotify. Artystka została również zaproszona do projektu Spotify Singles, w którym wcześniej brali udział, m. in. Harry Styles i Miley Cyrus. W jego ramach, wspólnie z Albertem Hammondem Jr, nagrała dwa single, które swoją premierę miały w marcu tego roku. Zawiałow jest laureatką MTV EMA w kategorii Best Polish Act 2021 oraz sześciokrotną zdobywczynią „Fryderyków” – najważniejszej nagrody muzycznej w Polsce. Jej album „Dziewczyna POP” z 2023 roku szturmem podbił listy przebojów, a TRASA ’92 zawitała do największych hal koncertowych w kraju.

Świdnik Air Festival to dwa dni prawdziwej zabawy dla fanów lotnictwa. Swoje akrobatyczne umiejętności pokazują piloci z całej Polski, a także świata.