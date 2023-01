Rzuciła się na męża z nożyczkami. Wcześniej miała się nad nim znęcać

– We wtorek do świdnickiej komendy policji przyszedł mężczyzna, który zgłosił, że żona dźgnęła go nożyczkami w nogę. Przyznał, że jego 50-letnia małżonka od dłuższego czasu stosuje wobec niego przemoc. Pomiędzy małżonkami miało dochodzić do awantur i nieporozumień – mówi komisarz Magdalena Szczepanowska.

Kobieta trafiła do policyjnego aresztu. W chwili zatrzymania była trzeźwa.

– W czwartek 50-latka została doprowadzona do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Świdniku, gdzie zastosowano wobec niej tymczasowy miesięczny areszt. Teraz ustalane są okoliczności opisywanych przez mężczyznę zdarzeń – dodaje Szczepanowska