Specjalne tablice na nekrologi stanęły w Świdniku

O montaż takich tablic zabiegał już w 2019 roku radny Marcin Magier. – Mieszkańcy Świdnika wielokrotnie podnosili problem zaklejonych nekrologów umieszczanych na ogólnodostępnych słupach reklamowych na terenie miasta – zwraca uwagę radny. – Na początku roku podejmowałem w tym temacie interwencje, wnioskując o instalacje specjalnych tablic przeznaczonych wyłącznie na ten cel. Uważam, iż przez wzgląd na szczególny oraz delikatny charakter prezentowanych informacji powinny być one eksponowane z poszanowaniem uczuć osób najbliższych w miejscu godnym i przeznaczonym wyłącznie do tego typu ogłoszeń.

Podobnego zdania są urzędnicy. Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika przyznaje, że do urzędu także zwracali się mieszkańcy, sygnalizując, że słupy ogłoszeniowe nie są odpowiednim miejscem do umieszczania nekrologów. – Zdarzało się też, że były one zaklejane jeszcze przed pogrzebem – mówi zastępca burmistrza miasta. – Tablice zostały już zamontowane. Znajdują się w kilku lokalizacjach: przy galerii Venus, przy sądzie rejonowym, w pobliżu Miejskiego Centrum Usług Socjalnych a także przy parafiach.

Niewykluczone, że w przyszłości liczba miejsc, gdzie będą tego typu tablice zostanie zwiększona.