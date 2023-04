Handel prawie na jezdni. "To jest parodia, a nie targ"

To parodia, a nie targ - mówi jedna z mieszkanek Lubartowa, która narzeka na bałagan przy ulicy Przemysłowej. Co wtorek handel tutaj odbywa się tuż przy ulicy, a kupujący często wchodzą na jezdnię. Zdaniem lubartowianki stwarza to poważne niebezpieczeństwo.