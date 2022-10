Za nic miał znaki i wjechał na układany asfalt. Kto mu za to wybił zęby?

64-letni kierowca fiata miał zignorować znaki i ominąć zapory a następnie wjechać w miejsce gdzie był układany asfalt. Incydent skończył się dla niego m.in. złamanym nosem i utratą zębów.

Do zdarzenia, o którym została powiadomiona policja, doszło we wtorek, około godz. 18. – Według informacji zgłaszającego mężczyzny – mieszkańca gminy Rybczewice, w miejscowości Izdebno wjechał on w miejsce, gdzie były prowadzone prace drogowe. Po czym miał zostać zaatakowany przez jednego z robotników – relacjonuje zgłoszenie st. asp. Elwira Domaradzka z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku. – Obecnie trwają intensywne prace zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia. Na razie przesłuchany został zgłaszający, więc nie znamy jeszcze wersji drugiej strony. W sprawie poza tym mężczyzną, będą też przesłuchani świadkowie. Dopiero po zakończeniu tych czynności będziemy wiedzieć, w którym kierunku będzie prowadzona sprawa czy bójki czy raczej pobicia.

Roboty drogowe polegające na ułożeniu nawierzchni z mas bitumicznych na długości 600 m, w miejscowości Izdebno (gmina Rybczewice) prowadzi na zlecenie Starostwa Powiatowego w Świdniku, jedna z firm z okolic Lublina.

O przebiegu zdarzeń chętnych do rozmów raczej nie ma. – Szefa nie ma w firmie, jest za granicą więc nie odbierze telefonu. Proszę dzwonić w piątek – usłyszeliśmy w siedzibie wykonawcy.

– Nie mam pojęcia co tam się wydarzyło. Nic na ten temat nie wiem. Ja jestem od kontroli robót – ucina inspektor nadzoru.

A kierownik budowy, do którego także się dodzwoniliśmy dodaje: – Dla dobra śledztwa nie czuję się upoważniony do udzielania jakichkolwiek informacji.

– Nie byłem na miejscu podobnie jak żaden z pracowników Starostwa Powiatowego dlatego nie mogę się wypowiadać co się tam dokładnie wydarzyło, choć pewne informacje do nas dotarły – podkreśla Bartłomiej Pejo, wicestarosta świdnicki. – Incydent, do którego miało dojść nie powinien mieć miejsca. Jednak wyjaśnienie tej sprawy to bardziej kwestia właściciela firmy, który wygrał przetarg na roboty w ramach zawartej umowy i jego pracowników a także policji, a nie Starostwa Powiatowego w Świdniku.

Roboty związane z przebudową drogi powiatowej Siedliska-Marysin-Izdebno mają potrwać do listopada br.