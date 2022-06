Zbudują namiot nad boiskiem piłkarskim. Będzie można grać w zimie

Wszystkie prace mają trwać najwyżej cztery miesiące liczone od dnia podpisania umowy z firmą, która wygra przetarg. Umowa ma dotyczyć wykonania czterech obiektów. Największym z nich będzie hala pneumatyczna o wysokości 18 m, czyli coś w rodzaju nadmuchiwanego namiotu, który umożliwi piłkarzom grę na boisku w sezonie zimowym. Jej powłoka ma być wykonana z trzech warstw białego PCV.

Projekt zakłada posadowienie hali w gruncie za pomocą stalowych kotew wbijanych w ziemię na głębokość nie mniejszą niż 3 m. Główne wejście i wyjście będzie wyposażone w drzwi obrotowe, co ma ułatwić utrzymanie nadciśnienia wewnątrz hali. Nie będzie w niej trybun, ani siedzisk, a liczba osób mogących jednocześnie przebywać w obiekcie będzie ograniczona do 50 osób, co ma związek z wymogami bezpieczeństwa pożarowego. Dodatkowo powłoka musi być wyposażona w cztery pary drzwi ewakuacyjnych z samozamykaczem.

Nad tym, by wewnątrz panowało odpowiednie ciśnienie, mają czuwać czujniki zamontowane na powłoce. Dzięki nim będzie można zwiększać ciśnienie odpowiednio do pogody. Czujniki muszą być rozmieszczone tak, by nie upiększały rzeczywistości, czyli nie mogą być osłonięte od wiatru i śniegu.

Obiekt ma być również wyposażony w system ostrzegawczy, który będzie nadawał komunikaty, gdy ciśnienie w hali spadnie o więcej niż 30 proc., gdy na zewnątrz będzie wiał zbyt silny wiatr, albo gdy temperatura we wnętrzu przekroczy wartość graniczną.

Obok hali mają powstać jeszcze inne obiekty. Dwie maszynownie zasilane gazem z sieci, wiata nadmuchu rezerwowego oraz magazyn służący do przechowywania powłoki wraz z osprzętem. Sama hala ma być montowana w październiku lub listopadzie a demontowana w marcu lub kwietniu. Projekt zatwierdzony przez miasto nie przewiduje wymiany nawierzchni boiska ani osprzętu sportowego.

Władze miasta będą czekać na oferty firm wykonawczych do 20 czerwca. Przy wyborze oferty mają się kierować głównie ceną, za którą będzie można zdobyć do 60 spośród 100 możliwych do uzyskania punktów. Pozostałe 40 punktów dostanie ta firma, która zaproponuje najdłuższą dodatkową gwarancję i rękojmię (ale nie więcej niż rok) ponad wymagane minimum, czyli pięć lat.