Lubelskie. Kolejna ofiara wypalania traw. Tym razem starsza kobieta

To już trzecia ofiara wypalania traw. Wcześniejsze przypadki miały miejsce w powiatach parczewskim i lubartowskim. Tym razem do tragedii doszło na obrzeżach Tomaszowa Lubelskiego.

W poniedziałek, około godziny 14 dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące pożaru traw przy ulicy Szopena w Tomaszowie Lubelskim.

– Skierowani na miejsce policjanci przybyli w trakcie prowadzonej przez strażaków akcji gaśniczej. Podczas sprawdzania pogorzeliska, którego obszar obejmował około 20 hektarów terenu, strażacy natknęli się na częściowo zwęglone zwłoki kobiety – informują mundurowi.

Ofiarą okazała się 86-letnia tomaszowianka. Kobieta mieszkała w niedalekiej odległości od miejsca pożaru.

– Policjanci pod nadzorem prokuratora oraz biegłego z zakresu pożarnictwa prowadzili czynności na miejscu zdarzenia. Prowadzone w tej sprawie śledztwo wykaże przyczyny i okoliczności tego tragicznego w skutkach pożaru – dodaje policja.

Kary

Jeżeli wypalanie traw zostanie uznane za wykroczenie, to sprawcy grozi areszt do 30 dni, grzywna do 5 tys. zł lub nagana. Jeżeli jednak ten czyn zostanie zakwalifikowane jako przestępstwo, to kara może być znacznie poważniejsza. Grozi za to do 10 lat więzienia. Jeśli jednak w pożarze ktoś ucierpiał lub zginął, to trzeba się liczyć z 12 latami więzienia. W grę wchodzi jeszcze kara za spowodowanie zniszczeń przyrodniczych - od 3 miesięcy do lat 5 więzienia.

Kolejna sankcja może zostać nałożona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gdy okaże się, że trawy wypalał sam rolnik, to mogą mu zostać mocno ograniczone płatności do upraw. To zmniejszenie obiecanych kwot o 3 proc., ale w zależności od stopnia winy, ograniczenie płatności może zostać zwiększone do 5 proc.

– Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw – dodaje rolnicza agencja.