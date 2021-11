Narozrabiał i zwiał na piechotę. Brat przywiózł go policjantom

Czy będę musiał spłacać kredyt hipoteczny po zmarłym rodzicu?

Śmierć bliskiej osoby to za każdym razem wielka tragedia. Wiąże się to z trudnymi przeżyciami psychicznymi, mało przyjemnym załatwianiem formalności pogrzebowych, a także domykaniem ziemskich spraw zmarłego, jeżeli takie pozostawił. A co w przypadku, kiedy zmarła osoba była naszym rodzicem i miała do spłaty kredyt hipoteczny? Czy obowiązek uregulowania zobowiązania spada wówczas na dzieci?