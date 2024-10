Niezwykłe muzeum w małej wiosce. Działa już 10 lat

A wszystko zaczęło się dawno temu od Jana Łasochy, który jeszcze w latach 60. XX wieku rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Tomaszowskie Lubelskim. Zajmował się m.in. remontami i konserwacją strażackiego sprzętu. Tak narodziła się jego pasja i myśl, by stworzyć muzeum.

W różnych miejscach, np. złomowiskach zaczął wyszukiwać „perełki”, jak stare sikawki i motopompy. Remontował je, odnawiał, dorabiał brakujące elementy i tak stworzył własną prywatną kolekcję, którą gromadził u siebie na podwórku.

Dopiero na początku lat 90. z jego zbiorów zaczęto tworzyć wystawę w pomieszczeniach jednostki OSP. Ale warunki nie były tam najlepsze, brakowało miejsca, a eksponatów stale przybywało. Zrodził się pomysł budowy, powstał nawet projekt, jednak do realizacji nie doszło. Przełomowy był rok 2013. Wtedy zapadła decyzja o budowie nowoczesnego obiektu. Zadanie o wartości ponad miliona złotych zrealizowała gmina Susiec, zdobywajć 500 tys. zł dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wsparcia udzielił wówczas również powiat tomaszowski, także Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej , a także jednostka w Oseredku. Gmina dorzuciła jeszcze 40 tys. zł na utwardzenie placu przy muzueum, któego oficjalne otwarcie nastąpiło 26 października 2014 roku.

Na uroczystościach jubileuszowych zgromadziło się w piątek wielu gości. Był m.in. wojewoda lubelski.

– Kiedy słyszę o patronie tego miejsca, o panu Janie Łasosze, to właśnie pamięć o takich ludziach jest potrzebna. Dlatego, że dzięki nim powstają tak wspaniałe instytucje, jak ta. Instytucja, która doskonale uzupełnia ofertę turystyczną i kulturalną tego miejsca, tego rejonu. To wspaniałe miejsce dla młodzieży, dla turystów – podkreślił Krzysztof Komorski.

Obchody jubileuszu były okazją do odsłonięcia nowego szyldu muzueum z imieniem i nazwiskiem jego patrona, a także wręczenia dyplomów uznania.

Muzeum Pożarnictwa im. Jana Łasochy w Oseredku jest w sezonie turystycznym (od maja do września) czynne cały tydzień, z wyjątkiem poniedziałków. Teraz aż do wiosny można je odwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, a w weekendy po wcześniejszym umówieniu się (tel. 601435541). Bilet normalny kosztuje 8 zł, ulgowy – 5 zł. Środy są natomiast darmowe przez cały rok.