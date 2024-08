Pijany 56-latek skończył podróż w krzakach

Po północy w sobotę tomaszowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że kierowca volkswagena porusza się po drodze "od boku do boku". Na miejsce skierowano patrol policji. Funkcjonariusze w miejscowości Rachanie natrafili na auto znajdujące się w przydrożnych krzakach.

- Na miejscu znajdował się także właściciel pojazdu i to właśnie on kierował samochodem. Policjanci sprawdzili trzeźwość 56-latka i okazało się, że wsiadł za kierownicę w stanie nietrzeźwości, mając 1,3 promila alkoholu. Od mężczyzny została także pobrana krew do badań - mówi sierżant sztabowa Aneta Brzykcy z tomaszowskiej policji.