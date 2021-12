Początek pracy nad nowym spojrzeniem na Tomaszów Lubelski

Celem rewitalizacji jest poprawa zdegradowanych części miasta, powiązana z ich aktywizacją społeczną. To właśnie takie zmiany mają zajść w Tomaszowie Lubelskim. By je przeprowadzić, urzędnicy muszą przygotować dokumenty w których tworzeniu biorą udział eksperci i mieszkańcy. Teraz jest czas mieszkańców. Mogą już wypełniać ankiety.

– Konsultacje mają zebrać uwagi i opinie dotyczące zaproponowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Propozycja ta wynika z przeprowadzonej wcześniej szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji, która wskazała występujące tam negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze, czy przestrzenno-funkcjonalne. Skuteczność programu zależy w dużej mierze od uczestnictwa mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji społecznych z rewitalizowanego obszaru. Ale w tworzeniu programu mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani mieszkańcy naszego miasta. Ich zdanie jest ważne i będzie miało wpływ na ostateczny kształt programu rewitalizacji. Chodzi o to, żeby wskazali, który problem jest szczególnie ważny dla procesu rewitalizacji. To pomoże nam określić kierunki podejmowanych działań. Chcemy, żeby zmiany dobrze służyły, dlatego bardzo zachęcamy do udziału w konsultacjach, do wypełnienia ankiet, zgłaszania uwag i udziału w otwartej debacie – mówi Renata Miziuk, zastępca burmistrza Tomaszowa Lubelskiego, która przyznaje, że to początek pracy nad nowym spojrzeniem na miasto.

Na internetowej stronie miasta można znaleźć dokumenty towarzyszące przygotowaniom do podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Tomaszowa Lubelskiego. Między innymi to licząca ponad sto stron Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026.

– Warto przed wypełnieniem ankiety, czy zgłaszaniem uwag zapoznać się z nią, gdyż może to ułatwić wybór odpowiedzi i pozwoli zorientować się w sprawach miasta – dodaje zastępca burmistrza, która zapowiada, że na 29 grudnia zaplanowane jest drugie spotkanie.

Będzie otwarte dla wszystkich, ale władze miasta liczą na obecność osób mieszkających w tym rejonie Tomaszowa Lubelskiego, który jest wskazywany jako teren do rewitalizacji.

Pełne informacje na temat konsultacji, które zaczną się 7 grudnia i potrwają przez miesiąc, są na stronie internetowej miasta. Tam też trzeba będzie szukać szczegółów na temat spotkania zaplanowanego w środę, 29 grudnia o godz. 12 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Tomaszowie Lubelskim.

Ankieta

Respondenci są proszeni by ocenili, który z 14 wyliczonych problemów jest ich zdaniem szczególnie ważny dla procesu rewitalizacji wyznaczonych obszarów. Na liście jest między innymi: wzrost wykształcenia i umiejętności mieszkańców; poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych; włączenie społeczne osób wykluczonych i/lub zagrożonych marginalizacją; poprawa stanu infrastruktury technicznej; poprawa bezpieczeństwa publicznego czy może pozyskanie inwestorów zewnętrznych. Jedyna rzecz jaką o wypełniających ankietę chcą wiedzieć organizatorzy, to w którym z rewitalizowanych obszarów respondent mieszka.