Tomaszów Lubelski. Prezent od McDonald's dla szpitala. Mama i tata mają na czym spać

Tomaszowski SP ZOZ jest już 30 szpitalem w Polsce obdarowanym w ten sposób przez fundację. Pierwsze 423 łóżka dla mamy i taty trafiły do Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM w 2015 roku, a później jeszcze do Łodzi, Koszalina, Białegostoku, Gdańska, Suwałk, Kępna, Krakowa, Ustrzyk Dolnych, Ełku, Legnicy, Włodawy, Włoszczowy, Wyszkowa, Lublina, Rzeszowa, Częstochowy, Gdyni, Wejherowa, Olsztyna, Radomia, Mrągowa, Warszawy, Zgorzelca, Słupska. W ostatni poniedziałek do Tomaszowa Lubelskiego.

– Zaraz po oficjalnym przekazaniu zostały przeniesione na dwa nasze oddziały dziecięce: wewnętrzny i zakaźny, na których dla małych pacjentów mamy łącznie 31 miejsc – informuje Gałecki. Mówi, że wcześniej rodzice chorych dzieci również mieli na czym w szpitalu w Tomaszowie nocować, ale stare łóżka na pewno nie były tak komfortowe, jak nowe. Te są rozkładane, wygodne, łatwe do czyszczenia. W ciągu dnia, po złożeniu mogą służyć jako fotel.

– Dzięki hojności fundacji, rodzicom oraz dzieciom będzie łatwiej zmierzyć się z trudną sytuacją, jaką jest choroba dziecka oraz czas hospitalizacji – podkreśla dyrektor Gałecki.