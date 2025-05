Spanikował na widok policji. Miał trochę przewinień na koncie

Do zdarzenia doszło w miejscowości Kowala Pierwsza w powiecie opolskim. Policjanci z drogówki kontrolowali drogi. W pewnym momencie dali sygnał zatrzymania się kierowcy opla nadjeżdżającemu z naprzeciwka.

– Mężczyzna na widok zatrzymującego go do kontroli policjanta spanikował i by uniknąć kontroli nagle skręcił we wjazd do posesji. Niestety wykonując gwałtownie manewr skrętu najechał na barierę ochronna przy drodze i zawisł nad przepustem – informuje komisarz Sabina Piłat-Kozieł z opolskiej policji.