Ten garnizon może liczyć nawet 6 tys. żołnierzy. Miejscy urzędnicy zdradzili dane niejawne?

Na początku maja w ratuszu urzędnicy już po raz kolejny dyskutowali z mieszkańcami o planach budowy tunelu pod torami. Ale inwestycja wiązać się będzie z likwidacją przejazdu w ciągu ulicy Łomaskiej. To przy tej ulicy od 2021 roku stacjonuje garnizon wojskowy. – Dojazd do jednostki musi być zapewniony. Pewne drogi o znaczeniu obronnym mają określone parametry, do których mamy się dostosować – tłumaczył mieszkańcom Paweł Kołodziejski, kierownik referatu budowy dróg.

Wojsko korzysta też z wyjazdu przy ulicy Dokudowskiej. Gdy pierwsi żołnierze składali przysięgę, ówczesne szefostwo MON zapowiadało, że w garnizonie będzie służyć nawet 3 tys. zawodowców. Okazuje się, że może być ich więcej. – Jesteśmy dumni z dużego garnizonu wojska, z tego, że przekazaliśmy MON ponad 400 hektarów terenu. To wielki zakład pracy. Nie zdradzę tajemnic, bo przedstawiciele resortu też o tym mówili, że to może być nawet 6 tys. etatów - powiedział na spotkaniu w urzędzie prezydent Michał Litwiniuk (PO). – W tej części miasta za chwilę będzie największy zakład pracy i zwiększy się ruch - stwierdził prezydent. Komunikację ułatwić ma też wschodnia obwodnica, która jest w projektowaniu.

Niemniej jednak, MON niechętnie ujawnia te dane, które padły z ust prezydenta. - Szczegółowe informacje dotyczące struktur, ich liczebności, wyposażenia, infrastruktury wojskowej stanowią informacje wrażliwe i nie są udostępniane opinii publicznej - słyszymy w biurze prasowym resortu.

- W garnizonie Biała Podlaska realizowane są inwestycje na potrzeby pododdziałów 18. Dywizji Zmechanizowanej, 2. Lubelskiej Brygady OT oraz placówki ŻW- dodaje MON.

Bialski garnizon powstał na terenie dawnego lotniska, który miasto przekazało resortowi w 2020 roku. Na miejscu stacjonuje m.in. batalion rozpoznawczy, bataliony zmechanizowane, a w planach było formułowanie batalionu saperów.

Stale trwają tu inwestycje w nowe obiekty infrastrukturalne, m.in. budynki koszarowe czy magazyny. Ostatnio kontraktem za 59 mln zł pochwaliła się krakowska firma Texom. Chodzi o budowę stołówki wojskowej i innej towarzyszącej infrastruktury. W sumie, według zapowiedzi sprzed kilku lat resort ma tu wpompować 1,3 mld złotych.