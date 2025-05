Milion do podziału. Oddaj swój głos

– Świdnicki Budżet Obywatelski to realne narzędzie dialogu między mieszkańcami a samorządem. Dzięki niemu świdniczanie mają bezpośredni wpływ na to, jak zmienia się ich najbliższe otoczenie. Każda edycja pokazuje, jak wiele w naszym mieście jest energii, pomysłów i zaangażowania. Cieszę się, że z roku na rok rośnie liczba zgłaszanych projektów i oddanych głosów. To dowód na to, że mieszkańcy chcą współdecydować o przyszłości Świdnika – mówi burmistrz Marcin Dmowski.

Do tej pory dzięki Świdnickiemu Budżetowi Obywatelskiemu udało się zrealizować wiele przedsięwzięć. To m.in. Świdnicka Noc Kultury, ferie dla zdolnej młodzieży, Most pokoleń – spotkania w bibliotece, festyn Świdnik Uwielbia, Folkloriada, „Rak to nie wyrok” – badania profilaktyczne piersi, plenerowe potańcówki. Wykonano także wiele tzw. małych inwestycji, jak wybieg dla psów, siłownie zewnętrzne, bibliobox, ścieżka rowerowa łącząca ul. 3 Maja z ul. Kościuszki czy plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Nabór tegorocznych projektów potrwa do 22 czerwca. Inicjatywy mogą zgłaszać mieszkańcy Świdnika, którzy ukończyli 13. rok życia. Można to zrobić za pośrednictwem strony https://swidnik.budzetobywatelski.pl, składając dokumenty w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Świdnik lub wysyłając tradycyjną pocztą. Warto pamiętać, że do każdego formularza zgłoszeniowego należy załączyć odrębną listę przynajmniej 15 świdniczan popierających pomysł. W przypadku, gdy zgłaszającym jest osoba nieletnia, trzeba dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Od 23 czerwca do 18 sierpnia wnioski będą poddawane analizie, weryfikacji i ocenie. Listę projektów, które zakwalifikują się do głosowania, poznamy do 18 sierpnia. Od 19 sierpnia do 21 września autorzy będą mieli czas na promocję swoich pomysłów. Samo głosowanie rozpocznie się 22 września i potrwa do 8 października. Głosować będzie można online lub w formie papierowej. Wyniki poznamy do 17 października.