Młody matematyczny geniusz z Lublina. Jakie plany na przyszłość ma Konstanty Smolira?

Paryż 2024: W środę swoje starty na igrzyskach olimpijskich rozpoczyna Mateusz Rudyk

To jedna z najbardziej dramatycznych historii tegorocznych igrzysk olimpijskich. Z jednej strony można cieszyć się, że zakończyła się ona happy endem, chociaż z drugiej strony po raz kolejny kolarstwo pokazało się jako sport, w którym nie wszyscy do końca robią to, co do nich zależy.