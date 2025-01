Zapraszamy na kolejny odcinek naszego programu „Wtorek na dzielni”. Tym razem Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, przybliży inwestycje już zrealizowane i planowane w tej dzielnicy. W naszym programie powiemy kilka słowa o rzeczonej przebudowie ul. Janowskiej. Trwa bowiem przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania przetargowego.

Powiemy też słów kilka o już zrealizowanych naprawach ubytków nawierzchni ul. Cienistej, Ku Słońcu, Krężnickiej, Osmolickiej, Prawiednickiej, Pasiecznej, Pszczelej, Sarniej i Tęczowej. Łączny koszt tych działań to 220 tys. zł. Kruszywem ulepszono drogi gruntowe, czyli ul. Bór, Tęczową, Mrówczą, Sarnią, Łąkową i Marzanny. To kosztowało podatnika 29 tys. zł. Znacznie więcej, bo niemal 287 tysięcy złotych, zapłacono na ułożenie nakładki bitumicznej ulicy Stary Gaj. Poprawiono także stan ul. Nizinnej, od ul. Mrówczej do ul. Tęczowej, bo ułożono nawierzchnię i pobocza z kruszywa. Tak samo zmodernizowano ul. Tęczowa, od ul. Pasiecznej do posesji nr 199. Wartość tych zadań to 295 tys. zł. Odnowiono także odcinek ul. Marzanny, od ul. Krężnickiej do połowy posesji nr 118/14, za 90 tys. zł. Naprawiono także ul. Roślinną, od ul. Cienistej do końca posesji nr 85, za 218 tys. zł. Na Pszczelej usunięto zastoiska wód opadowych poprzez frezowanie i niwelowanie nawierzchni bitumicznej. To kosztowało 51 tys. zł. Budowa oświetlenia w ul. Pasiecznej, I i II etap, pochłonęła ok. 330 tys. zł brutto. Łączny koszt działań w tej kameralnej dzielnicy, w roku 2024, wyniósł ok. 1,6 mln zł.