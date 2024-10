Chcą w ten sposób docenić i promować powiat. Jest nowy znak promocyjny w regionie

Powiat Włodawski i Polesie Zachodnie to piękna i wyjątkowa przyroda, największa liczba dni nasłonecznionych, a także tereny obejmujące uprawy ekologiczne - co za tym idzie - lokalnie wytworzone produkty. Ideą marki “Smaki Polesia” jest przede wszystkim promocja produktów spożywczych związanych z tradycją i regionem Powiatu Włodawskiego i Polesia Zachodniego, ich rekomendacja, podkreślenie unikalności i jakości, a także budowanie więzi i współpracy z producentami żywności.

Tytuł będzie przyznawany przez Zarząd Powiatu we Włodawie na produkty przez niego wytypowane lub na wniosek podmiotu ubiegającego się o jego nadanie. W tym drugim przypadku, aby otrzymać prawo do posługiwania się znakiem promocyjnym „Smaki Polesia” trzeba będzie złożyć - w Starostwie Powiatowym we Włodawie - formularz wniosku będący załącznikiem nr 2 do regulaminu oraz dołączyć fotografię produktu, którego dotyczy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku produktów objętych znakiem promocyjnym „Smaki Polesia” odbywać się będzie przede wszystkim online.