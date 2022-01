Chętnie się szczepili, będą mieć tężnię

W konkursie „Najbardziej odporna gmina” Włodawa zajęła pierwsze miejsce na terenie dawnego województwa chełmskiego. W związku z tym do miasta trafił 1 mln zł. Pieniądze mogą być przeznaczone na cele związane z zapobieganiem Covid-19 i zwalczanie skutków pandemii. Jednym z pomysłów jest właśnie budowa tężni solankowej.

– W moim przekonaniu wpisuje się to we wspomniany cel, bo takie tężnie służą ochronie górnych dróg oddechowych. Myśleliśmy o tym już od jakiegoś czasu, ale szukaliśmy na to pieniędzy. Po otrzymaniu pieniędzy z konkursu uznaliśmy, że to dobra okazja, żeby zrealizować ten plan – mówi Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy.

Wstępna lokalizacja to rewitalizowany niedawno park miejski przy ul. Kościuszki. Ten teren jest jednak objęty nadzorem konserwatorskim i wszystko będzie zależało od ustaleń z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W najbliższym czasie magistrat zamierza zrobić rozeznanie rynku. Przetarg powinien zostać ogłoszony w pierwszym kwartale, a tężnia mogłaby powstać – jak deklaruje burmistrz – w połowie roku. Według wstępnych szacunków może kosztować ok. 500 tys. zł.

Na co zostaną przeznaczone pozostałe pieniądze wygrane w konkursie?

– Będziemy chcieli wesprzeć włodawskie placówki służby zdrowia. Jesteśmy już po wstępnych rozmowach z ich kierownictwem. Lista potrzeb jest długa i nie uda nam się zaspokoić wszystkich, ale myślimy o zakupie sprzętu medycznego. W grę wchodzi także kupno kilku defibrylatorów, które zostałyby zamontowane w miejscach użyteczności publicznej – zapowiada burmistrz.