Spotkajmy się nad wodą. Jezioro Białe pełne wakacyjnych atrakcji

Nasza akcja potrwa niespełna dwa miesiące, do 24 sierpnia. Odwiedzimy aż dziewięć akwenów. Okuninka nad Jeziorem Białym jest pierwszym etapem naszej letniej eskapady.

– Wyjątkowe walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne Okuninki i Gminy Włodawa tworzą doskonałe miejsce dla wypoczynku i rekreacji. Liczne jeziora, w tym Białe, w połączeniu z malowniczymi krajobrazami, różnorodną florą i fauną, dużymi kompleksami leśnymi, miejscami pamięci i ciekawymi zabytkami. Warto odwiedzić nasz region aby poczuć magię tych nadbużańskich terenów, leśnych zagajników i tajemniczych jezior. Jeśli chcesz mieć niezapomniane wspomnienia to przyjedź, odkryj i ciesz się nieznanym – zaprasza Dariusz Semeniuk, wójt Gminy Włodawa, na terenie której znajduje się Jezioro Białe i Okuninka.

Tu się wszystko zaczyna

Mariusz Zańko, starosta włodawski podkreśla, że tutaj zaczyna się Polska, ponieważ powiat włodawski od wschodu opiera się o rzekę Bug, która jest granicą państwową między Polską a Ukrainą i Białorusią.

– To także tu, we Włodawie, są naprawdę Wrota Europy; jest brama, gdzie stykają się i wzajemnie przenikają dwa światy: Wschód i Zachód Europy – mówi Zańko. – Jeśli chcesz zobaczyć koniec, lub jak kto woli: początek Europy, to koniecznie musisz odwiedzić powiat włodawski. Bo tu wszystko, co najlepsze się zaczyna i tu wszystko, co złe ma swój finał. Bo Włodawskie to najlepsi mieszkańcy, najzdrowsze powietrze, największa liczba dni nasłonecznionych w roku. Nigdzie indziej nie ma też tyle radości w ludziach, tyle czystości w jeziorach i tyle unikatowej dzikości w granicznym Bugu – dodaje starosta włodawski.

Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński zapraszając nad Jezioro Białe, a także do Miasta Trzech Kultur podkreśla, że mimo bliskości granicy i toczącej się na Ukrainie wojny jest tutaj bezpiecznie. – Nic niepokojącego się nie dzieje – zapewnia i dodaje, że Miasto Włodawa, Gmina Włodawa, Starostwo we Włodawie przygotowało dla turystów wiele atrakcji.

Czerwone Gitary i Budka Suflera

Będziemy o nich mówili podczas naszej akcji. Pokażemy najciekawsze miejsce, które znajdą odwiedzający jeziora i zalewy, a także wydarzenia, które będą latem odbywały się w regionie. I tak inauguracji akcji w Okunince towarzyszyć będą Dni Włodawy, o których obszernie przeczytacie także w dzisiejszym wydaniu Dziennika Wschodniego na stronie poświeconej temu wydarzeniu. W Mieście Trzech Kultur w ostatni weekend czerwca na scenie wystąpią m.in. legendarne gwiazdy polskiej muzyki” Czerwone Gitary, zagrają 29 czerwca, a Budka Suflera dzień później.

Wracając do naszego, sobotniego wydarzenia nad Jeziorem Białym, na tych którzy będą chcieli się z nami bawić czekać będzie wiele atrakcji. Do zdobycia w zawodach sportowo-rekreacyjnych m.in. Bumper Ball, przeciąganie liny, będą redakcyjne gadżety Dziennika Wschodniego oraz naszych partnerów m.in. karnety na wodne atrakcje od wypożyczalni sprzętu wodnego „U Drwala”: godzinne vouchery na rowery wodne, deski SUP i kajaki; wejściówki do dyskoteki „U Drwala” na imprezę do wykorzystania na ten weekend, na pizzę, danie dnia oraz zestaw sushi w Restauracji „U Drwala” oraz w Grill-bar „U Drwala” – trzy bony po 50zl na drwalowego grilla.

Do wygrania będzie również voucher na lot widokowy motoparalotnią z rekordzistą świata w lataniu na odległość Mirosławem Dylem (www.loty-husarofly.pl, 729 913 029).