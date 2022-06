Wracali znad jeziora Białego. Przejechali w nocy człowieka. Zagadka sprzed 21 lat rozwiązana

Była to noc z 3 na 4 czerwca 2001 roku. W miejscowości Wyryki w powiecie włodawskim nieznany sprawca przejechał 20-letniego mężczyznę. Kierowca uciekł.

– Prowadzącym wówczas sprawę policjantom nie udało się ustalić kierującego. Nie było świadków tego zdarzenia ani nagrań z monitoringu. Sprawa została więc umorzona – przypomina komisarz Andrzej Fijołek z KWP w Lublinie.

Ta sprawa jest kolejną, do której wrócili policjanci z Archiwum X. Ponownie przeanalizowali zebrane ślady i materiały. Dzięki temu udało się namierzyć sprawcę wypadku sprzed 21 lat.

– Jak ustalili policjanci z Archiwum X, w nocy 3 na 4 czerwca 2001 roku samochodem z jeziora Białe wracało 5 mężczyzn. Podróżowali Mercedesem klasy E. Kierującym był 19-letni wówczas Marcin Ch. W miejscowości Wyryki przejechał 20-letniego mężczyznę, żołnierza Wojska Polskiego – dodaje komisarz.

Ustalono także, że po powrocie do domu mężczyźni kupili uszkodzone elementy pojazdu i wymienili na nowe.

– Wiedząc już kto dopuścił się tego przestępstwa, policjanci nie mieli problemu z ustaleniem obecnego miejsca pobytu 40-letniego dziś Marcina Ch. Mężczyzna został bowiem w 2010 roku zatrzymany i skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa zajmowała się kradzieżami nowych samochodów z Niemiec i Austrii - były to głównie mercedesy – uzupełnia Fijołek.

Sprawca został już doprowadzony z więzienia do prokuratury w Chełmie. Tam został mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca. Grozi za to do 12 lat więzienia.