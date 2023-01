Zwierzęta wpadają pod samochody. Trzeci raz w tym miesiącu

– Od początku stycznia na drogach powiatu włodawskiego odnotowano cztery zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych. Przeważnie były to nagłe wtargnięcia różnych zwierząt leśnych na jezdnię pod jadący samochód – mówi aspirant sztabowy Kinga Zamojska-Prystupa.

Ostatnie zdarzenie odnotowano w piątek rano. 45-letnia mieszkanka gminy Jastków jadąc samochodem marki Volkswagen najechała na przechodzącego przez drogę łosia. Kobieta nie odniosła obrażeń. Zwierzę padło.

­– Pamiętajmy, że dzikie zwierzęta najbardziej aktywne są o zmierzchu i świcie, kiedy spędzają czas na żerowaniu. Zwracajmy uwagę na pobocza, gdyż mogą znajdować się tam zwierzęta gotowe, by wejść na drogę – mówi Zamojska-Prystupa. – Zwierzęta oślepione przez światła reflektorów często zatrzymują się i stają w bezruchu. Ważne jest również zwracanie uwagi na znaki ostrzegawcze i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Przyczyną zdarzeń drogowych jest najczęściej nadmierna prędkość, która w przypadku zdarzenia z udziałem zwierzęta leśnego ogranicza możliwość manewru oraz zwiększa dystans potrzebny do zatrzymania rozpędzonego auta.