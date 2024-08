Otwiera się sklep znanej sieci. Na klientów czekać będą promocje, bony i degustacje

Mowa o nowym sklepie sieci ALDI przy ul. Kolejowej 8.

– Nasz najnowszy sklep będzie pierwszą placówką w Hrubieszowie i 12 w województwie lubelskim. Na naszych klientów czekają liczne promocje, akcje tematyczne i unikalne produkty marek własnych. Dodatkowo aby powodów do odwiedzenia ALDI było jeszcze więcej, przygotowaliśmy również możliwość zdobycia bonów zakupowych. W kolejnych tygodniach funkcjonowania naszego nowego sklepu klienci będą mogli zyskać dzięki nim nawet 100 zł na kolejne zakupy – mówi Rafał Tomaszewski, kierownik sprzedaży ALDI w Polsce.

W dniu otwarcia klienci będą mogli liczyć na atrakcyjne promocje produktów marek własnych sieci. Zaplanowano degustację serów, wędlin oraz słodyczy.

Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00.