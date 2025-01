– W całym 2024 roku ZOO odwiedziło 205 427 osób – przekazał w komunikacie Jacek Bełz, rzecznik prezydenta Zamościa. To wynik nieco gorszy niż rok wcześniej. W 2023 ogród zoologiczny przyjął ponad 222 tysiące osób.

Rekordowa była natomiast końcówka minionego roku. W dniach, gdy wstęp był bezpłatny, gości przybyło ponad 8 tys.

To więcej niż np. w najlepszy zeszłoroczny weekend 10-11 sierpnia, kiedy odwiedzających było 7 tys., czy w tzw. długi weekend majowy, kiedy odnotowano 19 tys. gości, ale to w pięć dni, od 1 do 5 maja.

Najlepsze miesiące to sierpień z liczbą 46 784 osób i maj - 42 437. W tym drugim przypadku jest progres, bo z reguły w maju gości nie bywało więcej niż ok. 35 tys.

Nadal jednak bardzo daleko do absolutnie rekordowego sierpnia z 2016 roku, kiedy to ogród zoologiczny w Zamościu odnotował aż 56 611 odwiedzin!

Natomiast najsłabsze w minionym roku były dwa miesiące zimowe: grudzień – 574 oraz styczeń - 889 osób.

Z danych za rok 2024, które udostępniono mediom wynika, że spora część gości korzystała z upustów. – Dzięki Karcie Zamościanina zniżkę otrzymały 392 osoby, a ze zniżki na Kartę Dużej Rodziny skorzystało 21 528 osób – precyzuje Bełz.

To istotne, bo planując wizytę, zwłaszcza rodzinną w ZOO, trzeba się przygotować na niemały wydatek. Bilet normalny kosztuje 45, a ulgowy 35 zł. Tymczasem dzięki Karcie Dużej Rodziny można na każdej wejściówce zaoszczędzić 2 zł. Natomiast ci, którzy mają kartę miejską płacą odpowiednio 36 i 28 zł.

Jak się dowiadujemy, na sprzedaży wszystkich biletów przez cały zeszły rok ZOO zarobiło 6 mln 495 tys. 402 zł.