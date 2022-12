Suto zastawione stoły na miejskich wigiliach

Najliczniejsza, jak co roku będzie Wigilia Mieszkańców „Bądźmy wszyscy razem” w Zamościu. To wydarzenie zainicjowane wiele lat temu odbędzie się już po raz 15. w niedzielę 18 grudnia. Jak zwykle nie doszłoby do skutku, gdyby nie zaangażowanie zamojskich restauratorów i piekarzy. Bo to bożonarodzeniowe spotkanie to poza koncertami kolęd również suto zastawione stoły, które co roku ściągają na Rynek Wielki prawdziwe tłumy, nie tylko tych najuboższych.

– Działamy już 20 lat i chyba nie było wigilii, w której byśmy nie uczestniczyli – mówi Magdalena Kubina, właścicielka restauracji Muzealna – Ormiańskie Piwnice. Zapewnia, że to dla niej wielka przyjemność. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach przygotuje więc mnóstwo barszczu, pierogów i wigilijnego grichu z kapustą.

Identyczne menu przygotowują też inni restauratorzy. – Na pewno wydamy kilkaset porcji – zapowiada Damian Poterucha, właściciel restauracji Renesans.

Poza tymi dwoma lokalami dania serwować będą też Arte Hotel, Bohema, Corner Pub, Easy Fit, Hotel Artis, Piwnica pod św. Kazimierzem, Skarbiec Wina, Smak Story oraz Verona Caffe Restaurante. A pieczywo i paszteciki dostarczą piekarnie Grela, Kucharscy, Łepik i PSS Społem.

Zanim zamościanie podejdą do stołów, będą mieli okazję przez godzinę (od godz. 16) słuchać kolęd, na 17 jest planowane uroczyste otwarcie z życzeniami m.in. od prezydenta miasta i biskupa zamojsko-lubaczowskiego, a zaraz po wieczerzy odbędzie się koncert Zespołu Pieśni i Tańca Zamojszczyzna.

Podobne wydarzenia organizowane są też w mniejszych miastach regionu. Hrubieszów swoje opłatkowe spotkanie zaplanował na piątek. Początek o godz. 16 na miejskim deptaku. W Krasnobrodzie świątecznie zrobi się w niedzielne południe na Placu Siekluckiego. W planach, m.in. warsztaty kulinarne.

Mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego tego dnia na rynku będą dzielić się opłatkiem o godz. 14. Będzie też okazja kupienia świątecznych drobiazgów na kiermaszu. W Szczebrzeszynie wigilijne spotkanie rozpocznie się pół godziny później spektaklem „Gwiazdka cudów” przygotowanym w Miejskim Domu Kultury. Wszędzie są też planowane koncerty kolęd oraz degustacje wigilijnych potraw.