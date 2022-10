Zamość. Będzie jazda jak po stole. Od cmentarza do granic miasta

Gdyby pieniądze w miejskim budżecie się nie znalazły, to ulica położona na obrzeżach Zamościa nadal byłaby dziurawa jak szwajcarski ser, a ok. 4,7 mln zł, jakie miasto pozyskało na tę inwestycję z Polskiego Ładu, najpewniej by przepadło. Ale ostatecznie zadanie zostanie zrealizowane.

Ulicę Braterstwa Broni na odcinku od cmentarza komunalnego do granicy miasta przebuduje za nieco ponad 6,6 mln zł Zakład Budowlano-Transportowy DROGMOST z Mokrego pod Zamościem. Pracownicy tej firmy do listopada przyszłego roku mają wykonać zupełnie nową konstrukcję jezdni, wzmocnienia, miejscami poszerzą ulicę, zbudują też kanał technologiczny, zjazdy do posesji i oczywiście położą nową nawierzchnię.