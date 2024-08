Były prezydent Zamościa ma nową pracę. Kieruje szpitalem psychiatrycznym

– Przede wszystkim chcę podziękować panu marszałkowi za ogromne zauanie jakim mnie obdarzył, powierzając tę odpowiedzialną funkcję – mówi nam Andrzej Wnuk.

Dodaje, że przed nim wiele wyzwań, bo jego zdaniem Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy potrzebuje doinwestowania i rozwoju. – Realizacja inwestycji to dla mnie nic nowego, pokazałem to w Zamościu. Będziemy zmierzać do tego, by szpital rozbudować i unowocześnić. Potrzeby są ogromne, a zdrowie psychiczne niezmiernie ważne – mówi b. prezydent Zamościa.

Nie wiadomo jednak jak długo przyjdzie mu w Radecznicy pracować. Stanowisko objął jako pełniący obowiązki dyrektora, a więc do czasu rozstrzygnięcia konkursu, jednak na pewno nie dłużej niż na 6 miesięcy. Czy w konkursie weźmie udział? – W tym momencie jeszcze nie umiem na to pytanie odpowiedzieć – mówi Wnuk.

B. prezydent Zamościa był bezrobotny od kilku miesięcy, bo w drugiej turze kwietniowych wyborów samorządowych przegrał z Rafałem Zwolakiem. Andrzej Wnuk był prezydentem Zamościa przez dwie poprzednie kadencje. Nigdy nie należał do Prawa i Sprawiedliwości, ale za każdym razem startował z poparciem tej partii, a politycy PiS aktywnie włączali się również w jego ostatnią kampanię wyborczą.

Na drodze do dalszej kariery Wnuka może stanąć prawo. Pod koniec lipca został przez Sąd Rejonowy w Kielcach uznany winnym składania nieprawdziwych zeznań i fałszowania dowodów. Wyrok dotyczy dawnego konfliktu Wnuka z Markiem Kudelą, kiedyś opozycyjnym radnym, a obecnie wiceprezydentem Zamościa.

Lipcowy wyrok jest nieprawomocny. W rozmowie z nami Andrzej Wnuk zapewniał o swojej niewinności. Zapowiedział też, że będzie się od postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach odwoływał.

Wakat na stanowisku dyrektora szpitala w Radecznicy pojawił się po tym, jak zajmujący je ostatnie 7 miesięcy Tomasz Berbeć wygrał konkurs na szefa Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie.