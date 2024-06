Były stare pralki, teraz jest miód. Miejska pasieka nadal działa

Trzema ulami wykonanymi dla miasta z... bębnów starych pralek już od kilku lat opiekuje się Janusz Czuwara, pszczelarz z 40-letnim doświadczeniem. Poza tą zamojską, niewielką pasieką ma pod opieką własną, znacznie większą.

Na wtorkowym miodobraniu pełnił rolę mistrza ceremonii i dzielił się swoją wiedzą o pszczołach i o tym, jak powstaje miód z przedszkolakami i uczniami jednej z podstawówek. Dzieci słuchały z zapartym tchem.

>>> Zamość ma własną pasiekę. I jest z tego miód <<<

– Muszę przyznać, że z roku na rok, bo to kolejne już takie warsztaty, dzieci wykazują się coraz większą wiedzą. A już szczególnie te najmłodsze. Potrafią zaskakiwać – opowiada Janusz Czuwara.

Uczestnicy warsztatów w miejskiej pasiece mieli też okazję skosztować miodu z uli wykonanych ze starych pralek i przekonać się, że smakuje znakomicie. Przy okazji przeszły też szybki kurs z recyklingu. Bo te ule są darem dla miasta i mieszkańców od Fundacji Odzyskaj Środowisko, MB Recykling i organizacji odzysku AURAEUREKO.

– Świętujemy kolejny rok pasieki z recyklingu w Zamościu. To forma podziękowania mieszkańcom, że od dwóch lat dzielnie zbierają do czerwonych pojemników na elektrośmieci różne niebezpieczne odpady – mówi Krzysztof Kieszkowski, prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko i wylicza, że w ciągu dwóch lat do tych specjalnych kontenerów trafiły już 23 tony takich odpadów.

A ile będzie z tego w tym roku miodu? – Myślę, że z jednego ula jakieś 10 litrowych słoików – szacuje Janusz Czuwara. I dodaje, że część miodu zostanie przekazana fundacji, a część miastu.