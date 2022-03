Czego potrzebują punkty recepcyjne. Adresy, telefony, lista z lubelskiego

Na terenie województwa lubelskiego znajduje się już 8 punktów recepcyjnych. Osób chętnych do pomocy nie brakuje. Koordynatorzy punktów zwracają się jednak z ogromną prośbą, aby pomagać z głową. Osoby, które planują dostarczyć im dary, wesprzeć wolontaryjnie, powinny wpierw zapoznać się z informacjami o aktualnych potrzebach. Lista produktów, poszukiwanych osób do pomocy czy transportów jest na bieżąco aktualizowana na stronach i profilach facebookowych miast. Większość punktów nie przyjmuje już ubrań czy żywności typu kasze, makarony. Potrzebują natomiast musów dla dzieci, artykułów do robienia kanapek czy wody. Produkty powinny być w małych opakowaniach, gotowe do natychmiastowego użycia.

Aktualna lista potrzeb

Lubycza Królewska

Gdzie: Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska

Kontakt: 501 188 601

Aktualne informacje o potrzebach: profil Facebook - Naturalnie, że Lubycza

W pierwszej kolejności:

pieczywo

wędliny

masło

ser żółty

jogurty

musy

soczki, napoje dla dzieci - małe butelki typu Kubuś, Tymbark z dozownikami

jednorazowe naczynia: kubeczki na kawę, herbatę, mieszadełka, łyżeczki, widelce, noże

słodycze, chipsy

konserwy rybne

zupki chińskie

folia aluminiowa

Dodatkowo

słodycze, chipsy

jogurty pitne i zwykłe

worki na śmieci

leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, opatrunki, leki ziołowe uspokajające, aviomarin, lokomotiv, leki przeciwbiegunkowe, czopki, krople dla dzieci i niemowląt do nosa,

gruszki dla niemowląt i śliniaczki

artykuły do higieny intymnej

bielizna

skarpety, majtki

kaszki, mleka dla dzieci i niemowląt

maszynki do golenia

kremy dla dzieci i pudry dla niemowląt

chusteczki nawilżane dla dzieci i kobiet

kosmetyki dla kobiet i mężczyzn

maszynki do golenia, pianki do golenia

napoje niegazowane i gazowane

butelki niekapki, smoczki, dla dzieci

hermetycznie pakowane jedzenie wegetariańskie

koce i maty termiczne

papier toaletowy

karma dla zwierząt

szczotki i grzebyki

Dorohusk

Gdzie: Dorohusk-Jagodzin, Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle

Kontakt: 82 566 11 14

Aktualne informacje o potrzebach: profil Facebook.

W pierwszej kolejności:

wędlina i ser (krojone)

jogurty pitne w tubkach i butelkach

mleko

soczki w kartonikach ze słomką

woda w małych butelkach

musy

tubki dla dzieci

owoce (pomarańcze, jabłka)

zupki chińskie

parówki

słodycze (batony, ciastka, cukierki)

materace

śpiwory

koce

wózki

termosy

Dodatkowo

pieczywo

żywność z długim terminem, która po otwarciu jest gotowa do jedzenia, np. konserw

szczoteczki do zębów

dezodoranty

chusteczki nawilżane dla dzieci i kobiet

chusteczki do higieny intymnej

szczotki i grzebyki

leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe

wkładki higieniczne

ciepłe ubrania

W przypadku chęci pomocy prośba o wcześniejszy kontakt.

Chełm

Gdzie: Miejski Sztab Pomocy dla Ukrainy przy ul. Piotra Skargi 11 – tel. 698 158 332, 784 284 133 (na miejsce można przynosić produkty "bieżące", czyli mniejsze ilości żywności oraz innych materiałów). Punkt magazynowo-logistyczny w Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej przy ul. Ceramicznej – tel. 698 158 332, 784 284 133 (duże transporty z zaopatrzeniem: tiry, ciężarówki).

woda w dużych ilościach

żywność długoterminowa

musy, soczki, jogurty dla dzieci

gotowe obiadki i deserki w słoiczkach dla niemowląt

kawy i herbaty

produkty do robienia kanapek

dania do podgrzania (również dla dzieci)

słodycze dla dzieci

leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe (dla dorosłych, dzieci i niemowląt), środki opatrunkowe i do dezynfekcji ran,

artykuły higieniczne: pieluchy we wszystkich możliwych rozmiarach, chusteczki nawilżane i suche, buteleczki, mleka modyfikowane, smoczki, podpaski, pasty i szczoteczki do zębów, żele pod prysznic dla dorosłych i małych dzieci oraz proszki do prania

nowa bielizna

ręczniki

termosy

kubki termiczne

naczynia jednorazowego użytku

materace

koce

śpiwory

Prośba o wstrzymanie dowozu ubrań, ponieważ na obecną chwilę magazyn ubrań jest pełen. Apel również do wszystkich, którzy są w stanie zaangażować się w pomoc w formie wolontariatu. Zgłoszenia swojego akcesu pod nr telefonu 698 158 332, 784 284 133. Można również wypełnić formularz dostępny tutaj: https://samorzad.gov.pl/web/miasto-chelm/zostan-wolontariuszem i przynieść go do punktu przy ul. Piotra Skargi 11. Obecnie trwają prace nad utworzeniem kolejnego punktu noclegowego w miejscu po dawnym hipermarkecie Tesco.

Hrubieszów

Gdzie: Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji - ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów

Kontakt: 789302653

Aktualne informacje o potrzebach: profil Facebook - Hrubieszów Miasto z klimatem; profil Facebook - Marta Majewska - Burmistrz Miasta Hrubieszowa

chleb

masło

ser krojony

wędlina krojona

musy dla dzieci

Poszukiwani wolontariusze ze znajomością języka ukraińskiego.

Tomaszów Lubelski

Gdzie: Punkt recepcyjny: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski Żwirki i Wigury przy szkole mechanicznej. Punkt zbierania darów: Żwirki i Wigury 5a, Tomaszów Lubelski.

Kontakt: 84 664 39 93

Aktualne informacje o potrzebach: www.tomaszow-lubelski.pl

żywność długoterminowa

musy, soczki, jogurty

słodycze dla dzieci w małych opakowaniach

zupki chińskie i zupki w kubkach

artykuły higieniczne dla mężczyzn, kobiet i dzieci

naczynia jednorazowego użytku – miseczki, talerzyki

sztućce jednorazowe – łyżki, widelce, noże

pampersy,

ubrania – w gotowych zestawach, dokładnie opisane

kawy, herbaty

woda w małych butelkach

produkty do robienia kanapek

Wolontariusze proszeni są o wcześniejszy kontakt z punktem. Poszukiwane osoby do pomocy ze znajomością języka ukraińskiego, angielskiego.

Dołhobyczów

Gdzie: Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 - 540 Dołhobyczów.

Kontakt: 663504403, 663068030, 663477104

Aktualne informacje o potrzebach: www.dolhobyczow.pl

konserwy mięsne

desery typu Kubuś mus (duże ilości)

soczki w kartonikach, soki w butelkach małe (duże ilości)

mleka modyfikowane dla dzieci w proszku, kaszki

pasty do zębów, szczoteczki

środki higieny dla dzieci do pielęgnacji

słodycze: batony, wafelki, rogaliki z czekoladą (duże ilości)

leki przeciw bólowe, bandaże, opatrunki

koce, kołdry

odzież termiczna

woda mineralna

Horodło

Gdzie: Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 - 523 Horodło

Kontakt: 883 847 632

Aktualne informacje o potrzebach: 883 847 632

konserwy rybne, mięsne

masło

ser krojony

owoce: banany, pomarańcze, mandarynki

musy dla dzieci

słodycze

kaszki dla dzieci

sztućce jednorazowe: widelce, łyżki, noże

naczynia jednorazowe: talerze, miski, kubki

zupki chińskie, zupki w kubkach

szczoteczki do zębów

pasty do zębów

szampony

żele do mycia

leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe,

gazy, bandaże, środki opatrunkowe

karimaty

materace

śpiwory

koce termiczne

termosy

Wolontariusze proszeni o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Zamość

Gdzie: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Jana Zamoyskiego 62 ( Elektryk), 22-400 Zamość

Kontakt: 722 101 065

Aktualne informacje o potrzebach: www.zamoscpomaga.pl

musy dla dzieci