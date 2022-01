Będzie można popływać w Stawie Echo. Znamy termin pierwszej kąpieli

Mieszkańcy mogą już składać uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały, którą zajmie się rada miasta. Chodzi o określenie wykazu kąpielisk na ternie gminy. W wersji zaproponowanej przez urzędników sezon na miejskim kąpielisku by się zaczął 25 czerwca i potrwał do 28 sierpnia. Wykaz obejmuje dwie pozycje: kąpielisko na stawie nr 4 w kompleksie stawów „Echo” o długości linii brzegowej 100 metrów i kąpielisko na zbiorniku wodnym „Rudka” o długości linii brzegowej 85 metrów.

Rudka awaryjna

- Jeszcze trwa zima a my już myślimy o nowym sezonie. To rutynowe przygotowania do rozpoczęcia procedury otwarcia kąpieliska. Nie zmienia się ani jego położenie ani zasady organizacji. Faktycznie, w projekcie uchwały mowa jest o dwóch lokalizacjach, ale priorytetem są Stawy Echo. Jednak wolimy się zabezpieczyć na wypadek fatalnej sytuacji, jaka miała miejsce w 2019 roku i dlatego wpisane jest też kąpielisko na Rudce – mówi Urszula Kolman, burmistrz Zwierzyńca.

W 2019 roku sytuacja była podbramkowa, bo z braku wody stawy najpierw zamieniły się w bajoro, potem w kałużę aż w końcu wyschły. Turyści narzekali na utratę pięknego miejsca do wypoczynku. Przedsiębiorcy, którzy żyją z turystyki byli załamani bo to Echo jest magnesem dla wielu osób wybierających się do Zwierzyńca. Niektórzy wręcz twierdzili, że jeśli nie będzie wody w stawach, wypoczywający w ogóle znikną z miasteczka.

Padało i nie parowało

Ale po lekturze raportu jaki co miesiąc sporządzają pracownicy Roztoczańskiego Parku Narodowego, którzy monitorują i analizują sytuację hydrologiczno-klimatyczną dla zlewni Świerszcza, turyści i mieszkańcy powinni być dobrej myśli. Zeszły rok był najchłodniejszy i najbardziej obfitował w opady w całej historii pomiarów! A są one prowadzone od 24 lat.

Choć grudzień miał jedną z niższych sum opadów atmosferycznych w całej historii pomiarów, to miał dodatni bilans wodny. Nadmiar opadów w stosunku do parowania wyniósł ponad 25 litrów na metr kwadratowy powierzchni. I jak zwracają uwagę autorzy raportu, przełożyło się na obserwowane zjawiska przyrodnicze, wpływając np. na wzrost uwodnienia torfowisk. Zapobiega to niszczącym procesom murszenia torfu oraz zapewnia rozwój roślinności właściwej dla tego ekosystemu, uznanego jako bardzo cenny i zagrożony w skali Europy.

Właścicieli kwater i amatorów kąpieli interesują najbardziej pomiary wody w Świerszczu, bo to Świerszcz odpowiada za wodę w stawach. A tej czasami jest dramatycznie mało. W końcu wspominanego, fatalnego 2019 roku pracownicy RPN zaobserwowali absolutne minimum – 3 litry na sekundę. Deszczowy maj i czerwiec 2020 poprawiły sytuację ale dopiero w efekcie zeszłorocznych roztopów podniósł się poziomu wód kredowych i torfowiskowych. Wody w Świerszczu solidnie przybyło. Kolejne dobre dla Świerszcza miesiące to mokry maj i lipiec (wzrost średniego przepływu cieku do 63 l/s).

Kajakarze sobie, pływacy sobie

Naukowcy przypuszczają, że poziom wód gruntowych jest stabilniejszy i teraz los Świerszcza będzie zależał od wielkości opadów i bilansu wodnego danego miesiąca. Do sezonu kąpielowego jest pół roku.

- Z naszego punktu widzenia nie ma różnicy czy kąpielisko jest nad stawem Echo czy na Rudce. Nad zalewem są wydzielone miejsca dla plażowiczów, z których nie możemy korzystać bez względu czy jest tam miejskie kąpielisko czy nie. Dla wypoczywających kluczową sprawą jest temperatura wody, w stawach Echo jest cieplejsza i dlatego ludzie się tam wolą kąpać – mówi Mirosław Rudy, właściciel firmy, która już od kilkunastu lat organizuje spływy kajakowe rzekami Wieprz i Tanew oraz wypożycza kajaki. – Zalew Rudka to docelowe miejsce wielu spływów kajakowych, najpopularniejszy jest odcinek Wieprza zaczynający się w Obroczy. To bardzo bezpieczna trasa, proponujemy ją początkującym kajakarzom, pływają nawet niemowlaki. Zeszłoroczny sezon był krótki i moim zdaniem gorszy niż w 2020. Lato było deszczowe i chłodne. Gdy jest pochmurno, pada ale jest ciepło, turystów jest więcej – dodaje przedsiębiorca z Obroczy.

* Uwagi w sprawie uchwały „kąpieliskowej” można zgłaszać pisemnie w UM (ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec) lub w formie elektronicznej (um@zwierzyniec.info.pl).

Korzystałam z raportu Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Roztocze Roztoczańskiego Parku Narodowego. Opracowanie: Zbigniew Maciejewski; dane pomiarowe: Bogusław Radliński, Przemysław Stachyra.