Drewniane ptaszki, święte obrazki, dziergane przytulanki. Jarmark Hetmański 2025 pełen rękodzieła

Ta sztandarowa dla miasta impreza wystartowała dzisiaj przed południem i potrwa jeszcze calą niedzielę. Jarmark Hetmański to przede wszystkim wielkie handlowanie. W tym roku na ponad 100 straganach ustawionych na Rynku Wielkim jest wyjątkowo dużo rękodzieła.

Swoje prace oferują członkowie Stowarzyszenia Twórców Ludowych, jak i z Klubu Twórców Ludowych z Krasnegostawu. To artyści, którzy specjalizują się w koronkarstwie, rzeźbie, ceramice, wyrobach z wikliny, tkaninach, biżuterii etnicznej czy ludowych wycinankach.

Chodząc między kramami można od tego bogactwa dostać zawrotów glowy.

Jest też na Jarmarku Hetmańskim coś dla ciała i również tradycyjnie, bo ok. 30 wystawców przyjechało do Zamościa z wędlinami, serami, chlebami, miodami, sokami, pierożkami, bułeczkami, przetworami, chałwami, kwasem chlebowym, słodyczami, suszonymi owocami, cebularzami, syropami, herbatami.

Nie brakuje również kolekcjonerów.

Ale ta impreza to nie jest wyłącznie handel. Równie tę artystyczną i sceniczną część ma bardzo bogatą. Co w programie w tym roku? Miejmy nadzieję, że wszystko, co zaplanowano i pogoda tych planów nie pokrzyżuje.

Na Rynku Wodnym przewidziano bowiem bardzo ciekawą część warsztatową dla dzieci. Dzisiaj od godz. 15, jutro od 12. W sobotnie popołudnie na Rynku Wielkim mają koncertować zespoły Hraybery oraz Grandmother Jazz oraz Orkiestra Jarmarku Hetmańskiego. A wieczorem przyjdzie czas na potańcówkę w klubie Brama Spotkań.

W niedzielę od godz. 11 publiczność bawić będą finaliści konkursu "Folk młodym głosem". Wystąpi też Studio Svilitsa z Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży Galicji Miasta Lwowa oraz szkoły Pavla Tabakova.

Z przedstawieniem "O kogutku, co umiał działać do skutku" na dziedzińcu Akademii Zamojskiej wystąpi teatr Echa. A po południu na Rynku Wielkim koncertować ma Zespół Pieśni i Tańca Zamojszczyzna, ponownie Kanka Franka, zespół Freeborn Brothers, zaś wieczorem, na finał - Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej The Engineers Band.

Godzinowy rozkład jazdy na plakacie poniżej.

Organizatorzy Jarmarku Hetmańskiego to Zamojski Dom Kultury oraz Miasto Zamość.