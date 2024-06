Ekomobilizacja. Zbierają śmieci, pomogą niepełnosprawnym

Akcja Ekomobilizacja wystartowała w czwartek i potrwa do 25 czerwca. W tym czasie w kilku rożnych miejscach zbierane będą elektrośmieci, np. stare monitory, laptopy, telefony, niewielki sprzęt AGD. Potem odbierze to specjalistyczna firma i przeliczy na pieniądze. Gotówkę przekaże organizatorom czyli do Zakładu Karnego w Zamościu, a ten z kolei WTZ w Wolicy Brzozowej.

– Ta akcja nie jest naszym pomysłem. Wymyślili ją koledzy z ZK w Białej Podlaskiej, a teraz realizują ją wszystkie jednostki penitencjarne w wojewóztwie. Każda wybiera jednak organizację, której chce pomóc – wyjaśnia kpt. Jarosław Małecki, rzecznik ZK w Zamościu.

Postawili na WTZ z gminy Komarów-Osada, bo już dłuższy czas współpracują z działającym na rzecz tej placówki Stowarzyszeniem „W dobrej wierze”. – Jego członkowie realizowali w przeszłości programy resocjalizacyjne dla naszych osadzonych, więc my teraz próbujemy się niejako odwdzięczyć – wyjaśnia kpt. Małecki.

W Wolicy Brzozowej już się cieszą. M – Nie wiemy, ile pieniędzy ostatecznie ta akcja przyniesie, ale czy to będzie 100 zł czy 10 tys., nie zmarnuje się ani grosz. Bo potrzeb mamy bardzo wiele, różnych – mówi Dorota Mazur, kierownik WTZ.

Gdyby pieniedzy było sporo, placówka dołożyłaby je do zakupu drogiego sprzętu rehabilitacyjnego, ale możliwe, że np. pieniądze pomogą w organizacji wyjazdów dla uczestników zajęć. Warsztat w Wolicy Brzozowej działa od grudnia 2002 roku. Pomaga osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Obecnie pod opieką placówki jest 40 uczestników z gmin: Komarów-Osada, Łabunie, Miączyn i Sitno.

Jeśli więc ktoś chciałby im pomóc, a przy okazji pozbyć się niepotrzebnego sprzętu, może dostarczać elektrośmieci do obu Zakładów Karnych w Zamościu (przy ul. Okrzei i półotwartego na Hrubieszowskiej). Zbiórka jest prowadzona również w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (ul. Kilińskiego 62), Komendzie Miejskiej Policji (ul. Wyszyńskiego 2) oraz w siedzibie WTZ w Wolicy Brzozowej 22a.