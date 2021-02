Gdzie od jutra na ślizgawkę? Nie wszyscy otworzą lodowiska dla mieszkańcow

Od 12 lutego zaczynają obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. Rząd luzuje pewne obostrzenia, ale warunkowo – na dwa tygodnie. W tym czasie będą mogły działać hotele, kina, teatry, opery i filharmonie. Otwarte mogą być też stoki, baseny a także boiska zewnętrzne i korty – wznowiony zostanie też amatorski sport na świeżym powietrzu. Będą mogły działać lodowiska.

* Ślizgawkę szykuje już Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku.

– Ponieważ obiekty sportowe umożliwiające aktywność na świeżym powietrzu zostaną otwarte na co najmniej dwa tygodnie, kraśnicki MOSiR przygotowuje się do uruchomienia lodowiska. Wszystko wskazuje na to, że mroźna zimowa aura utrzyma się dłużej, dlatego lodowisko, po odpowiednim przygotowaniu, zostanie otwarte w przyszłym tygodniu – zapowiada Daniel Niedziałek z Urzędu Miasta Kraśnik.

* Zamość przygotowuje się, po raz trzeci tej zimy, do otwarcia sztucznej tafli na Rynku Wielkim.

– Jeszcze nie ma rozporządzenia na mocy którego określimy zasady funkcjonowania, ale zadecydowałem, że na tafli będzie 50 proc. osób które zwykle korzystało z lodowiska. To pozwoli zachować bezpieczne odległości – mówi Mateusz Ferens, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. Lód już jest chłodzony, bo trzeba to robić nawet w mróz a pracownicy odśnieżają taflę. Bilety będą po 12 zł (za 60 min); koszt wypożyczenia łyżew to 6 zł. – Na razie wiadomo, że lodowisko będzie mogło być czynne do 26 lutego. Planowaliśmy, że sezon w ogóle będzie trwał do końca lutego, ale zainteresowanie jazdą jest tak duże, że jeśli pozwolą przepisy i warunki atmosferyczne jeździć będzie można także w marcu – zapowiada dyrektor.

Rezerwacja będzie możliwa od piątku tel.: 605 537 037 lub osobiście w Punkcie obsługi lodowiska na Rynku Wielkim.

* Inaczej będzie w Świdniku.

– Lodowisko nie działa ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Normalnie było uruchamiane na początku grudnia i było czynne do 15 a nawet 20 marca – mówi Tomasz Szydło, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku. – W tym roku w ogóle nie rozkładaliśmy lodowiska. Teraz też nie będziemy go uruchamiać. Jest już za późno. Technicznie jest to niemożliwe, ponieważ najpierw musielibyśmy założyć licznik na prąd, później jeszcze wylać wodę. To zajęłoby około tygodnia.

Wprowadzane od 12 lutego nowe zasady związane z Covid-19 będą obowiązywać do 26 lutego.