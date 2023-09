Kazimierz Dolny, Parchatka i Zamość na trasie Pardes Festival

0 A A

Od 6 do 10 września potrwa tegoroczna 11. edycja Pardes Festiwal – Spotkań z Kulturą Żydowską. Jest to impreza wędrująca, więc zawita do trzech miejscowości.

