Kierowco, uważaj na kasztany! Żeby później nie było pretensji

Znaki znakami, zagrożenie zagrożeniem, a zmotoryzowani jak parkowali wzdłuż ulicy Kiepury, tak parkują (fot. Anna Szewc)

Jak jest jesień, to kasztany spadają z drzew. To normalne o tej porze. A mimo to, Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu już drugi rok z rzędu specjalnymi znakami ostrzega kierowców, że parkowanie pod kasztanowcami może okazać się niebezpieczne.

