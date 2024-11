Kolejny wygrany przetarg tej firmy. Teraz wykona ulice na os. Karolówka

O planowanych inwestycjach na ul. Chłodnej i Konwaliowej pisaliśmy już. Przypomnijmy, że na to zadanie miasto pozyskało ponad 2,88 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zamierzało dołożyć jeszcze dwa i jedną ulicę przebudować, a drugą zbudować od zera.

Ale pierwszy przetarg został unieważniony, bo złożone oferty przekroczyły budżet. Ogłoszono drugi. Zgłosiły się do niego te same dwie firmy. Każda z nich nieco zeszła z ceny. I choć żadna z ofert nie mieściła się w planowanych do wydania 4 mln 841 tys. zł, to ostatecznie zapadła decyzja, by wybrać Zakład Remontowo-Budowlany DROGMOST, który jest gotów wykonać prace za 4,9 mln zł.

Dodajmy, że ta firma realizowała już i realizuje nadal w Zamościu kilka drogowych inwestycji. W przeszłości prowadziła m.in. roboty na ul. Rydla (za ok. 1,9 mln zł), Podwale (za 1,8 mln zł), także na Starowiejskiej i Wojska Polskiego (za ponad 18,6 mln zł). Teraz pracownicy zakładu z Mokrego są zaangażowani w trwającą przebudowę ulicy Lwowskiej (koszt całej inwestycji to ponad 30 mln zł) wraz z kilkoma mniejszymi, m.in. Ładną czy tzw. drogą do strzelnicy, czyli w pobliżu Rotundy i ogródków działkowych.

Dodajmy, że DROGMOST jest również wykonawcą przebudowy autodromu w Biłgoraju. Koszt pierwszego etapu, który powoli zbliża się już ku końcowi to blisko 31 mln zł.