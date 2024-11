Komu i ile taniej? Zrobili porządek w regulaminie obiektów OSiR

Uchwała w tej sprawie została przyjęta na ostatniej, poniedziałkowej sesji Rady Miasta Zamość. Regulamin przygotowano w celu zapewnienia, jak napisano w uzasadnieniu, bezpiecznego i efektywnego korzystania z obiektów, urządzeń i terenów rekreacyjnych należących do OSiR.

Tym, co z punktu widzenia mieszkańców może wydać się najistotniejsze, są uwzględnione w regulaminie zniżki. Jakie przewidziano?

Na upust do 50 procent (to nie znaczy, że zawsze płacić się będzie połowę stawki) przy indywidualnym kupowaniu z biletów mogą liczyć dzieci i młodzież ucząca się i studiująca do 26 roku życia oraz emeryci, renciści, inwalidzi, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku grup zorganizowanych liczących co najmniej 15 osób.

Bilety kosztujące do 20 procent mniej będą mogli kupować posiadacze Karty Zamościanina i Zamojskiej Karty Seniora (teraz przysługuje im 10 procent zniżki), zaś ci, którzy mają Kartę Dużej Rodziny w każdym przypadku kupią wejściówki za połowę normalnej ceny.

Zdecydowanie większy, bo sięgający zawsze 90 procent rabat otrzymają natomiast jednostki organizacyjne miasta i kluby sportowe, które podpiszą na to stosowną umowę z dyrektorem OSiR. Zniżka przysługuje w ramach zadania objętego umową z miastem na realizację zadań publicznych. Co istotne, spełnienie warunków formalnych do uzyskania upustu, nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dostępu do obiektów i urządzeń.

Zupełnie zwolnione z opłat są jednostki oświatowe, których organem prowadzącym jest miasto. Oczywiście tylko wówczas, gdy będą na sportowych obiektach realizować zajęcia dydaktyczne. Za darmo na basen czy na lodowisko mogą także wchodzić dzieci do 3 roku życia pod opieką osoby dorosłej.

W regulaminie zapisano również, czego nie było w poprzednim, że dla korzystających z usług technicznego OSiR przewidziano rabat do 30 procent.

Ostateczną decyzję w sprawie opłat ma podejmować prezydent miasta. Uchwała z 25 listopada ma wejść w życie 1 stycznia.