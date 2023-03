Lubelskie. Wypadek autokaru i rovera. Nie żyje kierowca. Dzieci w szpitalu

- W Zalesiu (pow. zamojski) kierujący samochodem marki Rover 29-latek zjechał na przeciwny pas i wjechał pod jadący z naprzeciwka autobus przewożący przedszkolaki - podaje lubelska policja.

Do wypadku doszło w środę ok. godziny 14. Wygląda na to, że kierowca rovera zjechał że swojego pasa i czołowo uderzył w autokar.

- W wyniku wypadku 29-latek kierujący osobówką został zakleszczony w aucie. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, aby wydobyć go z pojazdu - dodaje policja.

Mężczyzna nie żyje.

Autokarem jechało 7 przedszkolaków wraz z opiekunką. 5 osób, w tym 4 dzieci zostało przewiezionych do szpitala na badania.

- Policyjne badanie alkomatem wykazało, że 42-latek kierujący autokarem był trzeźwy - czytamy w komunikacie.