Mają tu opiekę, wsparcie, rehabilitację. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne już działa

Podopieczni placówki to osoby starsze, schorowane, posiadające orzeczenie o znacznym lub miarkowanym stopniu niepełnosprawności lub legitymujące się orzeczeniem równoważnym.

COM, którego prowadzenie miasto zleciło Stowarzyszeniu Magiczny Ogród zaczęła działalność 1 lutego. I już tego dnia na ulicę Górną dotarło 8 pierwszych osób. To ci, którzy mają tutaj zapewnioną opiekę całodobową. Kolejnych 12 podopiecznych dojeżdża do COM każdego dnia. Mogą tutaj od poniedziałku do piątku spędzać czas w godz. 8-16.

– Pobyt w centrum daje możliwość kontaktu z innymi osobami, ale też korzystania z opieki, rehabilitacji. Organizowane są różnego rodzaju zajęcia – wyjaśnia Marcin Stopa, kierownik działu administracyjno-gospodarczego w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie.

Dodaje, że choć w tej chwili wszystkie miejsca są zajęte, to zainteresowani ofertą mogą cały czas zgłaszać się do MCPR. – Lista oczekujących jest krótka. Dotychczasowe decyzje były wydawane na okres 3 miesięcy. Mogą być później przedłużane, ale możliwe też, że ktoś po tym okresie zrezygnuje, wówczas zwolni się miejsce – wyjaśnia Stopa.

Pobyt w COM może być darmowy dla osób o najniższych dochodach lub częściowo płatny. Aby zakwalifikować się do pobytu należy w MCPR złożyć odpowiedni wniosek, załączając do niego oświadczenie o staniem majątkowym i oświadczenie o uzyskanym dochodzie, a także skierowanie od lekarza i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Później pracownik socjalny MCPR przeprowadza u każdej osoby zainteresowanej wywiad środowiskowy.

Na uruchomienie tej placówki MCPR wystarało się o ponad 3,2 mln zł dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wykonawcą budowy, wybranym w przetargu była firma Energo-Therm Engineering. Działalność COM jest współfinansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.