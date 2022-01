Narodziny w Roztoczańskim Parku Narodowym. Rośnie kolejne pokolenie koników polskich

Wcześniej niż zwykle

– Mamy osiem klaczy więc liczymy, że jeszcze będzie sześć źrebaków. Zapewne ciepła zima, bez silnych mrozów sprawiła, że młode urodziły się już teraz a nie jak zwykle w drugiej połowie marca. Aktualnie stado rezerwatowe liczy 16 sztuk, plus dwójka najmłodszych źrebiąt – wylicza Jan Słomiany, kierownik Ośrodka Hodowli Zachowawczej w RPN, który także od 40. lat związany jest z parkiem i zajmuje się konikami.

Przyznaje, że koniki, które można dostrzec w RPN mają wielu sympatyków. Są turyści i fotografowie, którzy potrafią zadzwonić zaniepokojeni, że w stadzie któregoś brakuje.

– Zwykle się okazuje, że źle policzyli albo któryś z koni gdzieś drzemał. Teraz będą dzwonić, że stado jest za duże, no ale jak wy napiszecie, to się wyjaśni – żartobliwie komentuje kierownik.

Kupców nie brakuje

W stadzie żyjącym w RPN oprócz klaczy i Hoczyna, ogiera tabunowego są młode koniki które urodziły się w zeszłym roku. Ogier będzie tolerował ogierki do momentu gdy skończą rok, potem je wypędzi. Stworzą tak zwane stado kawalerskie. Odłowione trafią do Ośrodka Hodowli Zachowawczej, który działa w zabudowaniach dawnego folwarku Florianka. To tu można w drodze przetargu kupować koniki polskie.

– Od dwóch lat widać coraz większe zainteresowanie hodowców konikami – przyznaje kierownik Słomiany.

Podczas ostatniego przetargu za 15-letnią klacz Treskę kupiec dawał 6600 zł (wywoławcza 6300 zł). Ogiery które się urodziły wiosną 2020 roku osiągały cenę 1850 zł (wywoławcza 1800 zł).

Korzystałam z informacji na stronie RPN