Pomoc nie ustaje. Mieszkańcy regionu solidarni z powodzianami

Z Hrubieszowa do Wałbrzycha i Lwówka

W środę po południu dwa transporty ruszyły z Hrubieszowa do Wałbrzycha, gdzie znajduje się hub pomocowy. W czwartek rano burmistrz Marta Majewska poinformowała, że wszystko dotarło szczęśliwie do celu. Na tym pomoc nad Huczwą się nie kończy. Dary dla powodzian nadal można przynosić do Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i rekreacji, które stanowi centrum logistyczne. Niezależnie od tego władze powiatu hrubieszowskiego zdecydowały, że w ramach pomocy zostanie przekazanych 100 tys. zł na pomoc powodzianom. Pieniądze te mają trafić do partnerskiego powiatu lwóweckiego, w którym podobnie jak innych sytuacja jest bardzo trudna. Wysłano tam również tysiące worków na piasek przekazanych przez jednego z lokalnych przedsiębiorców.

Można wpłacać pieniądze

Z kolei powiat zamojski zdecydował się na nawiązanie współpracy z Caritas diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Władze apelują do mieszkańców o przekazywanie wpłat na konto bankowe: 98 1090 2590 0000 0001 2173 2457 z dopiskiem: Powódź.

Również Biłgoraj postanowił zbierać pieniądze, które albo zostaną przekazane bezpośrednio potrzebującym, albo wydane na zakup tego, co najbardziej potrzebne. Wpłąt można dokonywać na konto w Banku PKO BP SA 58 1020 3147 0000 8202 0225 6683. Niezależnie od tego w Biłgoraju pomoc humanitarną organizuje tamtejszy oddział Caritas przy kościele św. Jana Pawła II w Biłgoraju. Jest czynny w dni powszednie popołudniami do godz. 18.30 i w soboty w godz. 11-18.30 po wcześniejszym kontakcie z koordynatorem zbiórki pod numerem telefonu: 606 423 410.

Już w poniedziałek zbiórka ruszyła również w Tomaszowie Lubelskim. Dary są gromadzone w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg, ul. Ściegiennego 57, a także Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Lwowska 37A.

Własne akcje organizują również mniejsze samorządy. Zwierzyniec uruchomił kilka punktów zbiórki darów. Dwa w miasteczku: w Przedszkolu Samorządowym na ul. Słowackiego 2 i Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu, ul. Partyzantów 3, a trzeci w świetlicy w Turzyńcu.